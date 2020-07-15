17 июля 2020

Не так давно в наших «ФАКТАХ» появилось сообщение о том, что в одной из африканских стран немолодой уже шахтер нашёл в руднике невероятно крупный алмаз. Решив не скрывать свою находку от руководства, он отнёс камень в контору. И был за это щедро вознаграждён. На полученные в виде премии 3 миллиона долларов счастливый работяга решил купить себе большой дом, а также построить больницу и школу в родном горняцком посёлке. В принципе, в этом месте можно было бы поставить точку. Ведь сама по себе эта история настолько самодостаточна, что большего тут и не скажешь, а меньшего не получится, ибо каждый её штрих заставляет надолго задуматься.

Но в связи с этим мне вспомнился рассказ одного человека, с которым мы познакомились во время поездки в другую африканскую экваториальную страну — в Гану. Известный бизнесмен купил в Аккре (это столица Ганы, в правительстве которой, кстати, немало выпускников донецких и луганских институтов ещё советского периода) крупный алмаз величиной примерно с яичный желток. Опытный ювелир, с которым бизнесмен решил посоветоваться, восхитившись величиной и чистотой камня, сокрушенно покачал головой:

— Видите внутри небольшую трещину? Казалось бы, ничего страшного. При удачной обработке может получиться два больших бриллианта, каждый из которых будет дороже приобретённого вами алмаза. Но если рука мастера дрогнет, то ваш камень может рассыпаться на мелкие кусочки. И бриллианты из этих камушков будут все вместе намного дешевле заплаченной вами суммы. Лично я бы не стал рисковать…

Получив ещё несколько подобных отказов, бизнесмен полетел в Амстердам, где ему посоветовали обратиться к старому опытному мастеру. Найдя его, бизнесмен услышал то же самое: дескать, камень великолепен, но риск ошибиться при попытке расколоть его на две части чрезвычайно велик. Лишь обещание заказчика заплатить за работу невероятно большие деньги заставило мастера задуматься. А потом он быстро вскочил со своего места и, подойдя к пареньку, обрабатывавшему что-то в дальнем углу мастерской, спросил:

— Сынок, ты не мог бы отложить на пару минут свою работу и аккуратно расколоть этот камень?

— Конечно, — сказал юноша, взял в руку специальный молоточек и, одним точным ударом расколов алмаз на две ровные части, вернул их мастеру. Даже не повернув в их сторону головы!

— И давно у вас работает этот парень? — спросил мастера потрясённый увиденным бизнесмен.

— Третий день.

— И вы доверили ему ТАКУЮ работу?!

— Доверил. И знаете, почему? Азам ювелирного дела я его уже научил. А вот реальная стоимость вашего камня ему было неведома…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.