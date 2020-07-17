Учительница и экс-финалистка «Мисс США» сядет в тюрьму за развращение 14-летнего ученика (фото)

Учительница и бывшая королева красоты Рэмси Бирс приговорена к двум годам тюрьмы за развращение 14-летнего ученика и распространение материалов непристойного характера.

Замужняя Бирс, работавшая в одной из школ штата Западная Виргиния, посылала мальчику свои селфи в обнаженном виде, а также отправляла текстовые сообщения с сексуальным подтекстом. Это продолжалось в течение нескольких месяцев — до тех пор, пока переписку не обнаружили родители школьника. В декабре 2018 года женщина была арестована.

29-летняя Рэмси признала свою вину и пообещала, что подобного больше не повторится. Однако, как пишет издание The Mirror, судья счел, что она проявила мало раскаяния. Она также злоупотребила доверием, которое оказывалось ей, как педагогу. Поэтому тюремное заключение — вполне адекватное наказание.

Адвокат подсудимой подчеркивал, что его клиентка никогда не вступала с мальчиком в физический контакт. И что она уже достаточно наказана, лишившись любимой работы и будучи пожизненно внесенной в список лиц, совершивших преступления сексуального характера.

В 2014 году Рэмси Карпентер, страдающая рассеянным склерозом, завоевала титул «Мисс Кентукки», что позволило ей принять участие в национальном конкурсе красоты «Мисс США» в 2015-м году. Там она вошла в двенадцатку лучших, впечатлив судей своей игрой на скрипке. В интервью она говорила, что всегда мечтала стать учительницей младших классов. В 2016 году Рэмси сменила фамилию после того, как вышла замуж за Чарльза Бирса.

Фото из архива полиции Западной Виргинии

Ранее «ФАКТЫ» писали, что умерла скандально известная учительница Мэри Кей Летурно, которая совратила 12-летнего ученика и вышла за него замуж.

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