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Учительница и экс-финалистка «Мисс США» сядет в тюрьму за развращение 14-летнего ученика (фото)
Учительница и бывшая королева красоты Рэмси Бирс приговорена к двум годам тюрьмы за развращение 14-летнего ученика и распространение материалов непристойного характера.
Замужняя Бирс, работавшая в одной из школ штата Западная Виргиния, посылала мальчику свои селфи в обнаженном виде, а также отправляла текстовые сообщения с сексуальным подтекстом. Это продолжалось в течение нескольких месяцев — до тех пор, пока переписку не обнаружили родители школьника. В декабре 2018 года женщина была арестована.
29-летняя Рэмси признала свою вину и пообещала, что подобного больше не повторится. Однако, как пишет издание The Mirror, судья счел, что она проявила мало раскаяния. Она также злоупотребила доверием, которое оказывалось ей, как педагогу. Поэтому тюремное заключение — вполне адекватное наказание.
Адвокат подсудимой подчеркивал, что его клиентка никогда не вступала с мальчиком в физический контакт. И что она уже достаточно наказана, лишившись любимой работы и будучи пожизненно внесенной в список лиц, совершивших преступления сексуального характера.
В 2014 году Рэмси Карпентер, страдающая рассеянным склерозом, завоевала титул «Мисс Кентукки», что позволило ей принять участие в национальном конкурсе красоты «Мисс США» в 2015-м году. Там она вошла в двенадцатку лучших, впечатлив судей своей игрой на скрипке. В интервью она говорила, что всегда мечтала стать учительницей младших классов. В 2016 году Рэмси сменила фамилию после того, как вышла замуж за Чарльза Бирса.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что умерла скандально известная учительница Мэри Кей Летурно, которая совратила 12-летнего ученика и вышла за него замуж.332
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