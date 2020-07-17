- 11:28 В Житомире под колесами грузовика погиб 5-летний ребенок
- 11:22 Министр оброны Таран рассказал, готовится ли Россия напасть на Украину из Крыма
- 10:57 Команда КВН из Минска отказалась выступать в Крыму
- 10:48 Мадридский «Реал» стал чемпионом Испании 34-й раз в истории
- 10:46 Российские буксиры сегодня начнут работать в украинском госпорту, — СМИ
- 10:38 "Это уже 90-е"? На выезде из Киева заметили крепких мужчин, контролирующих подвоз пассажиров
- 10:33 Журналисты узнали, что генерал Марченко пользуется домом в Киеве, записанным на мать его заместителя
- 10:18 Умер легендарный футболист «Динамо» Владимир Лозинский
- 10:12 Украина требует от России взять ответственность за трагедию: шесть лет назад над Донбассом сбили МН17
- 09:59 В Закарпатье BMW протаранил машину скорой помощи: фото и видео с места аварии
- 09:57 Гюндуз Мамедов: "Мы обязаны доказать присутствие вооруженных сил РФ на Донбассе"
- 09:32 Учительница и экс-финалистка «Мисс США» сядет в тюрьму за развращение 14-летнего ученика
Российские буксиры сегодня начнут работать в украинском госпорту, — СМИ
Протесты сотрудников госпредприятия «Морской торговый порт «Черноморск» в Одесской области и профсоюзов, прошедшие 16 июля, не принесли никакого результата. 17 июля в 13:00 в порт Черноморска зайдут российские буксиры Diamond N и Topaz N. Об этом говорится на странице общественного движения «Стоп коррупции в портах Украины» в Facebook.
«Сегодня в 13:00 российские буксиры Diamond N и Topaz N зайдут в порт и начнут работать у зернового терминала компании Kernel. Это решение негласно согласовано министром Криклием и и. о. руководителя Морада Сергеем Звягинцевым… Приплыли, товарищи. «Южному приготовиться. Любопытно, знает ли патриот Андрей Веревский о том, в какую схему его втягивает директор его «Трансбалктерминала»?» — говорится в сообщении.
Напомним 16 июля, более сотни сотрудников морского торгового порта «Черноморск» вышли на митинг «Нет буксирному пиратству!» к зданию управления порта.
По словам участников митинга, в последние годы на рынке буксирных услуг сложилась ситуация, когда некие лица, которые близки к власти на разных уровнях создают фирмы-«прокладки», которые якобы предоставляют буксирные услуги, не имея собственных буксиров. При этом бенефициарами этих компаний являются представители Российской Федерации.
Митингующие рассказали, что с помощью административного давления руководство этих фирм заставляет государственные порты сдавать им в аренду буксиры по минимальной стоимости, а также получать самые выгодные контракты на швартовку и отшвартовку судов. При этом компании не отвечают за техническую безопасность арендованных буксиров. В результате собственники таких «прокладок» получают колоссальную прибыль, арендуемые суда государственных портов технически изнашивается, сами госпорты несут убытки и сокращают сотрудников, а госбюджет от сдачи в аренду госимущества не получает ничего.
«Поскольку рынок предоставления буксирных услуг сейчас не регулируемый, то подобные попытки захватить его пиратскими методами, представляют серьезную угрозу государственным стивидорным компаниям», — заявили активисты.
По словам и. о. руководителя Черноморского порта Александра Попова, заход в порт буксирных фирм-«прокладок» будет означать потерю рабочих мест для сотен сотрудников госпорта. «Мы будем отстаивать наши интересы до конца. И наши требования, чтобы сюда частные буксирные компании не заходили. Позиция государственной компании, следующая. Если частные компании хотят развивать буксирный бизнес, то путь только один. Пожалуйста: платите честно налоги, достойные зарплаты, соблюдайте требования безопасности, потому что буксирный бизнес, это прежде всего, безопасность, платите налоги на землю, как мы платим больше 18 млн, и тогда да, буксирный бизнес может быть частным. А заходить наскоками в акваторию по ночам, на выходных, и оттяпывать у нас один, два, три судозахода, это не бизнес-подход», — подчеркнул он.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...