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Общество и люди

Российские буксиры сегодня начнут работать в украинском госпорту, — СМИ

10:46 17 июля 2020
Порт Черноморск
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Протесты сотрудников госпредприятия «Морской торговый порт «Черноморск» в Одесской области и профсоюзов, прошедшие 16 июля, не принесли никакого результата. 17 июля в 13:00 в порт Черноморска зайдут российские буксиры Diamond N и Topaz N. Об этом говорится на странице общественного движения «Стоп коррупции в портах Украины» в Facebook.

«Сегодня в 13:00 российские буксиры Diamond N и Topaz N зайдут в порт и начнут работать у зернового терминала компании Kernel. Это решение негласно согласовано министром Криклием и и. о. руководителя Морада Сергеем Звягинцевым… Приплыли, товарищи. «Южному приготовиться. Любопытно, знает ли патриот Андрей Веревский о том, в какую схему его втягивает директор его «Трансбалктерминала»?» — говорится в сообщении.

Напомним 16 июля, более сотни сотрудников морского торгового порта «Черноморск» вышли на митинг «Нет буксирному пиратству!» к зданию управления порта.

По словам участников митинга, в последние годы на рынке буксирных услуг сложилась ситуация, когда некие лица, которые близки к власти на разных уровнях создают фирмы-«прокладки», которые якобы предоставляют буксирные услуги, не имея собственных буксиров. При этом бенефициарами этих компаний являются представители Российской Федерации.

Митингующие рассказали, что с помощью административного давления руководство этих фирм заставляет государственные порты сдавать им в аренду буксиры по минимальной стоимости, а также получать самые выгодные контракты на швартовку и отшвартовку судов. При этом компании не отвечают за техническую безопасность арендованных буксиров. В результате собственники таких «прокладок» получают колоссальную прибыль, арендуемые суда государственных портов технически изнашивается, сами госпорты несут убытки и сокращают сотрудников, а госбюджет от сдачи в аренду госимущества не получает ничего.

«Поскольку рынок предоставления буксирных услуг сейчас не регулируемый, то подобные попытки захватить его пиратскими методами, представляют серьезную угрозу государственным стивидорным компаниям», — заявили активисты.

По словам и. о. руководителя Черноморского порта Александра Попова, заход в порт буксирных фирм-«прокладок» будет означать потерю рабочих мест для сотен сотрудников госпорта. «Мы будем отстаивать наши интересы до конца. И наши требования, чтобы сюда частные буксирные компании не заходили. Позиция государственной компании, следующая. Если частные компании хотят развивать буксирный бизнес, то путь только один. Пожалуйста: платите честно налоги, достойные зарплаты, соблюдайте требования безопасности, потому что буксирный бизнес, это прежде всего, безопасность, платите налоги на землю, как мы платим больше 18 млн, и тогда да, буксирный бизнес может быть частным. А заходить наскоками в акваторию по ночам, на выходных, и оттяпывать у нас один, два, три судозахода, это не бизнес-подход», — подчеркнул он.

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