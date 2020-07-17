Мадридский «Реал» стал чемпионом Испании 34-й раз в истории (фото, видео)

По итогам 37-го тура примеры определился чемпион Испании сезона-2019/2020. Мадридскому «Реалу» удалось подвинуть «Барселону» с вершины и 34-й раз в истории (больше, чем кто-либо в стране) стать сильнейшей командой.

Для того, чтобы досрочно обеспечить себе «золото», мадридцам, которые выиграли все девять матчей после возобновления чемпионата, достаточно было обыграть на своей арене «Вильярреал». И «сливочные» добились желаемого благодаря дублю француза Карима Бензема — 2:1 (Бензема, 29, 77, с пенальти — Иборра, 83).

После финального свистка футболисты «Реала» дали волю эмоциям, ярко отпраздновав завоевание «золота» и качая главного тренера Зинедина Зидана, который за 209 проведенных матчей на тренерском мостике «сливочных» завоевал уже 11 трофеев.

Со стороны за партнерами наблюдал валлиец Гарет Бэйл, который в последних матчах не попадал в состав и хочет покинуть Мадрид.

А вот каталонская «Барселона», видимо, расстроенная триумфом принципиального соперника, опозорилась на собственном стадионе, уступив скромной «Осасуне» — 1:2 (Месси, 62 — Хосе, 15, Торрес, 90+4). Примечательно, что решающий мяч гости забили, играя в меньшинстве.

«Мы не ожидали, что так все закончится, но это поражение характеризует весь сезон. Мы — слабая команда, нас побеждали за счет силы и мотивации. «Барса» потеряла много очков там, где не должна была этого делать. «Реал» сделал свое дело. После возобновления сезона они не проиграли ни одного матча. Мы же растеряли кучу очков, хотя «Барселона» обязана побеждать в каждой игре. Я уже говорил, что с такой игрой нам будет тяжело выиграть Лигу чемпионов, а теперь мы видим, что этого не хватило даже для успеха в Ла Лиге. Нам нужно немного передохнуть и подумать о ЛЧ. Нужно многое изменить и быть самокритичными. С такой игрой мы не пройдем и «Наполи», — цитирует многолетнего лидера каталонцев Лионеля Месси авторитетное издание Marca.

К слову, благодаря этому чемпионству «Реал» обошел «Барселону» по количеству завоеванных трофеев. Теперь их у «сливочных» 92 (34 победы в национальном чемпионате, 19 — в Кубке страны, 11 — в Суперкубке Испании, 1 — в Кубке лиги, 13 — в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов, 7 — в клубном чемпионате мира, 4 — в Суперкубке УЕФА, 2 — в Кубке УЕФА, 1 — в Кубке Эвы Дуарте), в то время как у каталонцев — 91 (26 побед в национальном чемпионате, 30 — в Кубке страны, 13 — в Суперкубке Испании, 2 — в Кубке лиги, 5 — в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов, 3 — в клубном чемпионате мира, 5 — в Суперкубке УЕФА, 4 — в Кубке обладателей кубков, 3 — в Кубке Эвы Дуарте).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Лионель Месси хочет покинуть «Барселону».

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