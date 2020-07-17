Коронавирус продолжает свой путь по планете. Не отступает вирус и в Киеве. Поэтому людям постоянно напоминают о простых мерах безопасности, в том числе подчеркивается важность дезинфекции. Выставляемые в общественных местах санитайзеры большинство людей воспринимает правильно. Сейчас принципиальное отношение к противоэпидемическим требованиям со стороны бизнеса также приобретает особое значение. Например, на крупнейшем продовольственном оптово-розничном рынке «Столичный», кроме известных профилактических мер, применяют дезинфекционные барьеры для обработки транспорта, на котором въезжают покупатели и арендаторы. Это еще один шаг в борьбе с распространением коронавируса и других инфекционных заболеваний.

Во время обработки транспорта на рыночном комплексе «Столичный» автомобили как бы обволакиваются «туманом», в который включены специальные обеззараживающие реагенты в определенной пропорции. Каждая доза раствора отпускается по команде компьютера.

— У нас сеть экоавтомоек по Украине, а для рынка «Столичный» мы выполнили спецзаказ: смонтировали дезинфицирующие рамки для автомобилей, — рассказал «ФАКТАМ» о новой технологии Тарас, директор Компании профилактической дезинфекции автомобилей. - И почти месяц устройство успешно справляется со своей функцией. Угроза коронавируса не миновала, а трафик на рынке значительный. Сюда приезжают и местные машины, и иногородние с представителями фермерских и агрохозяйств, птицефабрик и т. д. На крупных продовольственных рынках Европы при высоком потоке транспорта стали применять дезинфекционные барьеры.

Наша компания впервые в Украине внедрила этот проект, установив сразу четыре барьера при въезде на территорию рынка, чтобы все автомобили принимали дезинфицирующий «душ». Форсунки, с помощью которых разбрызгивается раствор, выполнены внутри из серебра (и оно уже убивает микробы), вся конструкция — из нержавеющего металла. Если в городских парках и скверах в жару для охлаждения людей используют простейшие рамки-распылители, то у нас уже профессиональный уровень.

Обработка одной транспортной единицы (легковой машины) длится в среднем 8 секунд. Мы добились того, чтобы в этот короткий промежуток времени в результате мелкодисперсного распыления мельчайшие частицы раствора полностью покрывали автомобиль холодным «туманом». Попадание такой «пыли» на человека ничем ему не грозит — она настолько безопасна, что, по желанию, во время такой «мойки» в машине можно и не закрывать окна. Окружающей среде и человеку такая обработка вреда точно не приносит.

В каждой установке используется вода, в которую добавляется сертифицированный дезинфицирующий реагент. Его мы приобретаем у серьезной фирмы, которая еще на стадии оформления подтверждающих документов тестировала свою продукцию и поэтому гарантирует ее качество. Во время проезда автомобиля мимо «мойки» в результате реакции реагент распадается на дистиллированную воду и углекислый газ. Водой даже можно траву поливать. У нас есть специальные приямки, в которых собирают эту влагу после «мытья» транспорта. На каждую машину используется примерно до литра раствора. На лакокрасочном покрытии кузова не остается ни следа от брызг, ни потеков. Весь процесс автоматизирован, и компьютер контролирует порции реагента и воды с учетом габаритов транспортного средства.

Наш проект мы планируем внедрять там, где большая концентрация автотранспорта. А в конечном счете это нужно для безопасности людей: посетителей и персонала рынков, автовокзалов, ж/д вокзалов, аэропортов и других объектов.

«ФАКТЫ» писали, что по решению Кабмина адаптивный карантин установили до 31 июля. Но, судя по динамике распространения заболевания, до окончания срока далеко. Даже высказывается предположение, что адаптивный карантин, связанный с пандемией коронавируса, в Киеве может затянуться и на полтора года. Похоже, пока от ограничительных мер отказываться рано. В Украине продлить карантин собираются минимум до сентября. Все регионы будут поделены на четыре зоны: «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную», в каждой из которых будут действовать свои ограничения. Их будут вводить с учетом ситуации в каждом населенном пункте. Экономисты высчитали, что внедрение и дальнейшее соблюдение адаптивного карантина позволит спасти жизни около 121 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в условиях карантина в Киеве на железнодорожном вокзале установлены системы, измеряющие температуру у пассажиров.

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