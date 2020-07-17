15-летний мальчик перенес инсульт – после того, как месяц почти беспрерывно играл в видеоигры (фото)

15-летний школьник по имени Сяобин, проживающий в китайском городе Наньнин, попал в больницу с инсультом. У него парализовало левую руку — так, что подросток не в состоянии пошевелить конечностью.

Как сообщает издание Shanghaiist, на карантине Сяобин тайком от родителей играл в видеоигры на компьютере почти беспрерывно. Спал он всего по два часа в сутки.

При этом он мальчик запирался у себя в комнате и делал вид, что дистанционно учится в онлайн-режиме.

Из-за плохого питания, недостатка сна, свежего воздуха и физической активности кровоснабжение мозга снизилось. Состояние подростка резко ухудшилось. В конце концов он потерял сознание и был спешно доставлен в больницу. Врачи поставили диагноз — ишемический церебральный инсульт.

Сейчас мальчик проходит курс реабилитации. Врачи говорят, что пока что трудно сказать, сможет ли он полностью поправиться и восстановить подвижность руки.

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