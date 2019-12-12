Ударил ножом в спину из-за просьбы прервать игру: подросток-геймер зверски убил отца (фото)

Мир

Зависимость подрастающего поколения от видеоигр становится просто ужасающей и очень часто ведет к смерти тех, кто старается ее предупредить.

Один из таких ужасных случае произошел 7 декабря в городе Сураттхани в Таиланде, где 17-летний Панварат зарезал отца — 51-летнего сержанта полиции Анувата Чойбэнгдью после того, как тот попросил его сделать перерыв в онлайн-игре. Об этом пишет The Sun.

Сообщается, что прибывшие на место трагедии полицейские обнаружили своего коллегу в луже крови. Предположительно, нападение произошло в саду, после этого мужчина смог самостоятельно доползти до кухни. На кафеле остались кровавые следы.

Пострадавшего госпитализировали, однако спустя некоторое время он скончался в больнице.

Убивший отца молодой человек, предположительно, сбежал с места преступления на мотоцикле. Полицейские нашли его в ближайшем интернет-кафе и арестовали по подозрению в убийстве. Во время задержания он играл с другом в видеоигры.

Члены семьи подростка сообщили, что парень проводил ночи напролет, играя в компьютерные игры, а днем спал. Недавно его выгнали из школы, так как он часто пропускал занятия. Тетя мальчика, Фа, рассказала, что ее брата расстраивало увлечение сына, поэтому он пытался удержать ребенка от игромании.

В полиции сообщили, что подросток отказался сотрудничать со следствием и отвечать на вопросы.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Николаевской области 63-летний мужчина приехал в гости к дочери и внуку, чтобы покосить траву. Во время работы он позвал 16-летнего внука помочь. Но тот играл на компьютере и не шел. А когда дед рассердился и выключил компьютер, парень схватил нож и нанес пожилому родственнику около пяти ударов в область живота и сердца. От ран мужчина скончался.

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