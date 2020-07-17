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Усик и Ломаченко попали в топ-5 престижного боксерского рейтинга (фото)
Украинские боксеры Александр Усик (17 побед, 13 из них — нокаутом) и Василий Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение), которые активно отдыхают в Одессе, катаясь на байдарках, были включены в список лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
Рейтинг составил популярный сайт Boxing News, поставив чемпиона по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе на вторую строчку, а абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, уже успевшего дебютировать в супертяжеловесах, — на пятую.
Возглавляет же почетный список мексиканец Сауль «Канело» Альварес, за свою карьеру завоевавший чемпионские пояса в четырех весовых категориях — первой средней (до 69,85 кг), средней (до 72,574 кг), суперсредней (до 76,203 кг) и полутяжелой (до 79,378 кг). Третье место издание отвело обладателю поясов WBA и IBF в легчайшем весе непобедимому японцу Наойе Инуэ (19 побед, 16 из них — нокаутом), а четвертая строчка досталась также непобедимому американцу Теренсу Кроуфорду (36 побед, 27 из них — нокаутом), владеющему титулом чемпиона WBO в полусреднем весе.
Добавим, что также в десятку лучших боксеров современности, по версии Boxing News, вошли:
6. Эррол Спенс, полусредний вес (26 побед, 21 из них — нокаутом);
7. Тайсон Фьюри, супертяжелый вес (30 побед, 21 из них — нокаутом, 1 ничья);
8. Геннадий Головкин, средний вес (40 побед, 35 из них — нокаутом, 1 поражение, 1 ничья);
9. Артур Бетербиев, полутяжелый вес (15 побед, все — нокаутом);
10. Лео Санта Крус, второй полулегкий вес (37 побед, 19 из них — нокаутом, 1 поражение, 1 ничья).
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