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С веслами наперевес: Усик и Ломаченко провели необычную тренировку (фото)
Украинские боксеры-чемпионы — супертяжеловес Александр Усик и представитель легкой весовой категории Василий Ломаченко, чей бой с Теофимо Лопесом вновь был перенесен и теперь состоится 3 октября — активно проводят свой досуг в Одессе.
Спортсмены, внесенные в базу «Миротворца» за участие в съемках пропагандистского российского фильма, провели утреннюю тренировку на воде, усевшись в байдарки и попробовав себя в новой роли. Судя по довольной улыбке Усика, такой опыт ему пришелся вполне по душе.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик набирает мышечную массу с 40-килограммовой гирей под музыку из легендарного кинофильма «Рокки».11
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— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...