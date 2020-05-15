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Ломаченко возглавил престижный боксерский рейтинг (фото)
Украинский боксер легкого веса Василий Ломаченко, которого потроллил и вызвал на бой скандальный коллега-соотечественник Иван Редкач, завоевал всеобщее признание в мире бокса еще до перехода в профессионалы. Двукратный олимпийский чемпион Пекина-2008 и Лондона-2012 провел на любительском уровне 84 поединка, в которых потерпел лишь одно поражение.
Неудивительно, что в рейтинге авторитетного боксерского портала BoxRec лучших боксеров-любителей в истории наш соотечественник уверенно лидирует, набрав 172,4 очка. Уроженец Белгород-Днестровского опережает своих преследователей-тяжеловесов — олимпийского чемпиона Пекина-2008 итальянца Роберто Каммарелле (41 победа, 6 поражений) и американца Дуэйна Бобика (18 побед, 3 поражения).
Отметим, что другой украинский олимпийский чемпион Лондона-2012 крымчанин Александр Усик попал в топ-20 рейтинга — наш соотечественник, имея 85 побед и 16 поражений, расположился на 17-м месте, набрав 56,81 очка.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что американский боксер Девин Хэйни высказался о Ломаченко и был обвинен в расизме.56
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.