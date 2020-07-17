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В Киеве из-за ремонта ограничили проезд по Шулявскому путепроводу и перекрывают оживленную трассу
В Киеве продолжают ремонтировать дороги во многих районах. Так, на столичной улице Дегтяревской (Шевченковский район) с 18 июля начнется средний ремонт. До 8 августа там будут обновлять участок между улицей В. Макуха и развязкой на пересечении с улицами Телиги и Довженко, сообщает «Киевавтодор».
В ближайшие выходные снимут старый асфальт. Во время работ частично ограничат движение.
А с 17 до 20 июля на съездах с Шулявского путепровода также вводится частичное ограничение для транспорта, предупредили в Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений. Дорожники будут укладывать верхний слой асфальтобетона. Ограничат движение:
- на съезде с проспекта Победы на улице Довженко — с 17 июля до 07:00 20 июля;
- на съезде с улицы В. Гетьмана на проспекте Победы — с 15:00 17 июля до 07:00 20 июля.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и придерживаться правил дорожного движения, чтобы избежать аварийных ситуаций.
Напомним, в Киеве обновляют многие дорожные объекты. Масштабное асфальтирование проходит не только на Шулявском мосту, продолжают (до 1 сентября) восстанавливать Борщаговский путепровод. Например, на проспекте С. Бандеры строители работают круглосуточно, чтобы ориентировочно до середины августа завершить начатое. На днях там закончили укладывать верхний слой на участке между Северным мостом и путепроводом на проспекте Героев Сталинграда. Продолжаются работы и на самом путепроводе, дорожники также трудятся на путепроводе улицы Богатырской.
До 25 июля на столичных улицах Китаевской, дублере Заболотного действуют ограничения, до 1 сентября — под эстакадным съездом с Днепровского спуска на Набережное шоссе, до 19 июля — на Воздухофлотском путепроводе и под ним.
Ранее «ФАКТЫ» информировали, где в Киеве ограничено движение до августа. А на столичном Южном мосту ремонт продлится до конца лета.60
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