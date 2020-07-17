В парке «Победа» в Киеве вандалы испортили скульптуру сказочного героя (фото)

Как только ослабили в Киеве карантин и открыли парки, в зеленые зоны потянулись горожане. В парке «Победа» детворе нравятся композиции по мотивам истории об «Алисе в Стране чудес»: здесь появились и кролик, и кот, и другие арт-объекты. Озеленителям иногда приходится «подлатать» подпорченную «одежду» скульптур. Но в четверг, 16 июля, не обошлось без значительных потерь. У любимого героя ребят — огромного медведя, который встречал их в обновленной части парка, — неизвестные оторвали лапу.



Коммунальщики просят всех, кто стал свидетелем ситуации, а возможно, даже знает, где спрятана «лапа», сообщить по телефону приемной (044) 594−82−00, или в комментариях под постом в Facebook УЗН Днепровского района.

Тем временем в Деснянском районе столицы обновляют четыре сквера, где киевляне могут заняться спортом, погулять с детьми и провести время в кругу друзей

В сквере на улице Лисковской (между №№ 5а и 7а) обустроено 400 кв. м дорожек, появилась парковая мебель, урны, установили тренажеры на спортплощадке с резиновым покрытием, разбили газоны и высадили деревья, кусты. В сквере на улице Киото, 6−9 еще больше дорожек — около 600 кв. м, ожидается озеленение и газон. В парковой зоне на улице Милютенко, 7 отныне в вечернее время будет светло — светильники работают на солнечных батареях. А на улице Цветаевой, 16, где только прокладывают дорожки, по завершении работ на территории посеют траву и посадят декоративные кусты.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что вандалы «порезвились» и в Пуще-Водице. Между тем в Киеве наказали хулигана, который устроил погром на Аллее художников.

А харьковчан, и не только, возмутил поступок женщины, воровавшей цветы с клумбы, — инцидент попал на видео.





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