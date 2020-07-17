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Украина

Верещук в разгар войны выступала на одной сцене с российскими пропагандистами: в сети всплыло фото

15:52 17 июля 2020
Ирина Верещук участвует в форуме с российскими пропагандистами

Ирина Верещук, которую «Слуга народа» выдвигает на выборы мэра Киева, уже после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе принимала участие в форумах, на которых выступала на одной сцене с российскими пропагандистами.

Снимок одного из таких мероприятий опубликовали в Facebook.

На фотографии нынешний народный депутат Ирина Верещук сидит за столом с российской пропагандисткой Мариной Ахмедовой. На этом же снимке присутствует тогдашний начальник Ахмедовой Виталий Лейбин, редактор журнала «Русский репортер».

Лейбину приписывают связь с прежним куратором Кремля по Донбассу Владиславом Сурковым. Также есть информация, что Лейбин писал так называемые «темники» для оккупационной администрации Донецка и занимался медиасопровождением деятельности сепаратистов.

Фото Ирины Верещук в окружении российских «журналистов» было сделано в 2015 году на «Международном кавказском медиафоруме» в Тбилиси. Участие в нем приняли многие представители российских СМИ, которые к тому времени в полной мере развернули гибридную войну против Украины.

Как известно, с 2010-го по 2015 год Верещук была мэром города Рава-Русская на Львовщине. В 2019 году прошла в парламент по списку партии Владимира Зеленского «Слуга народа».

Виталий Лейбин является гражданином Украины, однако называл своей родиной Россию и Украину. Негативно относится к Революции Достоинства, тиражировал кремлевские штампы про «бандеровцев» в Украине. В 2016 году хакеры взломали почту Лейбина и нашли там письмо, адресованное помощнице Владислава Суркова Марии Виноградовой. В нем он прислал на согласование статью о Донбассе, что свидетельствует о тесном сотрудничестве этого персонажа с Кремлем.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ирина Верещук недавно устроила перепалку с пятым президентом Украины Петром Порошенко на телевидении.

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