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Коронавирус поразил детский реабилитационный центр под Одессой
Новый очаг коронавирусной инфекции выявлен в Беляевском районе Одесской области. Ранее вспышку коронавируса зафиксировали в одесском детском доме «Жемчужинка».
В Центре социально-психологической реабилитации в селе Троицкое Беляевского района, по словам главного санитарного врача региона Виталия Гончарова, COVID-19 лабораторно подтвержден уже у девяти воспитанников.
«Следует заметить, что первая заболевшая коронавирусом девушка накануне проходила внешнее независимое оценивание в селе Нерубайское», — подчеркнул Гончаров. По данным главсанврача, сейчас в реабилитационном центре проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Всего с начала эпидемии в Одесской области по состоянию на 17 июля зарегистрировано 2435 случаев COVID-19, интенсивный показатель заболеваемости — 102,8 заболевших на каждые 100 тысяч населения (средний показатель в Украине — 134,8).
Некоторое уменьшение заболеваемости произошло за счет взрослого населения. В то же время за последнюю неделю увеличилось количество заболевших детей — с 11 до 18,2 процента. Причина — регистрация вспышек в «закрытых детских коллективах».
Так, в детдоме «Жемчужинка» количество заболевших уже возросло до 18. «Персонал и воспитанники сдали тесты. Объект переведен в режим обсервации с соблюдением жестких карантинных ограничений. Наши эпидемиологи продолжают там работать», — сообщил Гончаров.
Он также отметил, что продолжается вспышка COVID-19 в психбольнице № 2 в Александровке Лиманского района, где, по уточненным данным, заболели 16 человек (11 подопечных и 5 сотрудников).
Причина вспышек в обоих случаях — занос инфекции персоналом, констатировал медчиновник. Он заметил, что эпидситуация в Одесской области остается нестабильной. Растет заболеваемость среди медиков. Так, в инфекционном отделении Арцизской центральной райбольницы заболели 8 сотрудников.
«К сожалению, количество заболевших медиков с каждым днем увеличивается, и на сегодня (17 июня. — Ред.) их уже 358. В том числе 2 летальных случая», — сказал главный санврача региона.
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