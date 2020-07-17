Свитолина выиграла престижный турнир в аэропорту Берлина (видео)

Первая ракетка Украины одесситка Элина Свитолина, занимающая пятую строчку в мировом женском рейтинге, выиграла престижный выставочный турнир Bett1 Aces Berlin, проходивший в Германии.

Изначально планировалось, что решающий поединок пройдет 15 июля, но из-за плохой погоды его перенесли на два дня. При этом было изменено и покрытие — вместо травяного газона, где прошел полуфинал, теннисистки вышли на хард корта, сооруженного в одном из ангаров аэропорта Берлина.

Соперницей нашей соотечественницы стала чешка Петра Квитова (12-я). Ранее теннисистки девять раз встречались между собой в официальных матчах, и Элина выиграла лишь в двух. Чешка и на этот раз была фавориткой поединка у букмекеров, но Свитолиной удалось их посрамить и сломить сопротивление соперницы, выиграв первый после карантина турнир. Итоговый счет финала — 3:6, 6:1, 10:5 в пользу одесситки.

«Я не ожидала, что нужно будет заканчивать первый этап на харде (а не на траве), но нужно уметь подстраиваться. Возможно, для меня это было небольшое преимущество. Мне пришлось сегодня хорошо побороться, чтобы выиграть, я очень довольна своим выступлением. Впервые я играю в аэропорту. Мы проводим в них много времени на протяжении сезона, но еще никогда не играли. Это интересный опыт, со мной останутся яркие воспоминания. В начале ты чувствуешь разницу, но потом уже включаешься только в игру и думаешь, как сильнее ударить по мячу. На больших стадионах такой же настрой, когда ты должен действительно сфокусироваться на своих действиях. Если честно, во время финала я не сильно задумывалась о том, что на заднем плане находится самолет. Но во время тренировки я думала, мол, что это за самолет, где его использовали… А уже в финале я должна была убрать все эти мысли из головы», — приводит слова победительницы сайт «Большой теннис Украины».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина вошла в топ-10 самых успешных теннисисток прошлого десятилетия.

Фото Jimmie 48

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