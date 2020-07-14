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Свитолина вышла в финал престижного турнира в Германии (фото)
Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, вошедшая в топ-10 самых успешных теннисисток десятилетия, вышла в финал престижного выставочного турнира Bett1 Aces Berlin, проходящем в Германии.
Наша соотечественница как теннисистка, имеющая наивысший рейтинг (5-я строчка мирового женского рейтинга), стартовала сразу с полуфинала поединком против Анастасии Севастовой из Латвии (43-я). Ранее соперницы встречались между собой четыре раза, и в трех матчах сильнее была украинка. Выиграла Элина и на этот раз, расправившись с латвийкой в двух сетах — 7:6 (2), 6:3.
В решающем противостоянии Свитолина сыграет с победительницей пары Петра Квитова (Чехия, 12-я) — Кики Бертенс (Нидерланды, 7-я).
Добавим, что это не первый турнир, в котором принимает участие украинка после карантина, связанного с пандемией коронавируса. В начале июля Элина играла на Elle Spirit Open в швейцарском Монтре, где заняла последнее место на групповом этапе (1 победа и 2 поражения).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина проиграла белоруске Азаренко матч виртуального турнира в Мадриде.71
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