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Спорт

Свитолина вышла в финал престижного турнира в Германии (фото)

16:27 14 июля 2020
Элина Свитолина

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, вошедшая в топ-10 самых успешных теннисисток десятилетия, вышла в финал престижного выставочного турнира Bett1 Aces Berlin, проходящем в Германии.

Наша соотечественница как теннисистка, имеющая наивысший рейтинг (5-я строчка мирового женского рейтинга), стартовала сразу с полуфинала поединком против Анастасии Севастовой из Латвии (43-я). Ранее соперницы встречались между собой четыре раза, и в трех матчах сильнее была украинка. Выиграла Элина и на этот раз, расправившись с латвийкой в двух сетах — 7:6 (2), 6:3.

Свитолина на кортах Bett1 Aces Berlin вместе с тренером Эндрю Беттлсом

В решающем противостоянии Свитолина сыграет с победительницей пары Петра Квитова (Чехия, 12-я) — Кики Бертенс (Нидерланды, 7-я).

Добавим, что это не первый турнир, в котором принимает участие украинка после карантина, связанного с пандемией коронавируса. В начале июля Элина играла на Elle Spirit Open в швейцарском Монтре, где заняла последнее место на групповом этапе (1 победа и 2 поражения).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина проиграла белоруске Азаренко матч виртуального турнира в Мадриде.

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