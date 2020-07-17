- 17:51 Внук кинозвезды Катрин Денев арестован по подозрению в связях с фальшивомонетчиками
- 17:30 Инкриминируют захват власти: НАБУ пришло с обысками к руководству Окружного админсуда Киева
- 17:21 Королева Елизавета посвятила в рыцари 100-летнего ветерана, собравшего 40 млн долларов для медиков
- 17:08 Мэра райцентра на Львовщине наказали из-за коронавируса
- 17:03 В Днепре "накрыли" банду, терроризировавшую бизнесменов нескольких регионов
- 16:55 Свитолина выиграла престижный турнир в аэропорту Берлина
- 16:39 Коронавирус поразил детский реабилитационный центр под Одессой
- 16:35 Получить водительские права стало проще: что изменилось
- 16:17 Так рождаются мемы: Корниенко оконфузился в Раде
- 16:07 Рада ушла на каникулы, оставив открытым языковой вопрос от Бужанского
- 15:52 Верещук в разгар войны выступала на одной сцене с российскими пропагандистами: в сети всплыло фото
- 15:44 Российские пранкеры "развели" президента Польши: скандал вышел на уровень ООН
Инкриминируют захват власти: НАБУ пришло с обысками к руководству Окружного админсуда Киева
В пятницу, 17 июля, НАБУ вручило подозрение главе Окружного административного суда Павле Вовку, заместителю главы суд Евгению Аблову, руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку и еще пяти судьям. Ранее НАБУ закрыло дело против Юрия Грымчака.
Как сообщает в своем Facebook журналист Юрий Бутусов, подозреваемых не задержат на месте, так как они являются спецсубъектами, для такого решения необходимы санкции Высшего совета правосудия и Антикоррупционного суда.
«Сейчас в Окружном админсуде и в судебной администрации идут обыски. Им вменяется создание преступной организации и захват власти. Подозрения построены на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть которых была опубликована в 2019-м году на пресс-конференции. Там на записях Вовк обсуждает как он собирается давить с помощь судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения», — написал Бутусов.
«Сегодня, 17 июля 2020 года, в Окружном административном суде города Киева проводятся следственно-оперативные мероприятия. Среди озвученных оснований — расследование дел Майдана», — сообщила пресс-служба суда.
Ранее сообщалось, что в 2020 году Окружной административный суд Киева вновь возглавил Павел Вовк.52
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...