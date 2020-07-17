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Происшествия

Инкриминируют захват власти: НАБУ пришло с обысками к руководству Окружного админсуда Киева

17:30 17 июля 2020
НАБУ

В пятницу, 17 июля, НАБУ вручило подозрение главе Окружного административного суда Павле Вовку, заместителю главы суд Евгению Аблову, руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку и еще пяти судьям. Ранее НАБУ закрыло дело против Юрия Грымчака.

Как сообщает в своем Facebook журналист Юрий Бутусов, подозреваемых не задержат на месте, так как они являются спецсубъектами, для такого решения необходимы санкции Высшего совета правосудия и Антикоррупционного суда.

«Сейчас в Окружном админсуде и в судебной администрации идут обыски. Им вменяется создание преступной организации и захват власти. Подозрения построены на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть которых была опубликована в 2019-м году на пресс-конференции. Там на записях Вовк обсуждает как он собирается давить с помощь судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения», — написал Бутусов.

«Сегодня, 17 июля 2020 года, в Окружном административном суде города Киева проводятся следственно-оперативные мероприятия. Среди озвученных оснований — расследование дел Майдана», — сообщила пресс-служба суда.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Окружной административный суд Киева вновь возглавил Павел Вовк.

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