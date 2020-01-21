Окружной админсуд Киева вновь возглавил судья Вовк

Украина

Во вторник, 21 января, новым председателем Окружного административного суда Киева был избран Павел Вовк, которому летом 2019 года ГПУ вызвала на допрос, а затем и вручила сообщение о подозрении.

Как сообщает sud.ua, за кандидатуру Павла Вовка было отдано 39 голосов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в августе 2019 года Высший совет правосудия отказался отстранять Павла Вовка от исполнения им судейских функций.

Имя судьи фигурирует и заявлении адвокатов и родственники Небесной сотни, которые обращались к руководителю ГБР Ирине Венедиктовой с просьбой отстранить Александра Буряка от должности руководителя отдела, расследующего «дела Майдана». В документе, в частности, утверждается, что Александр Буряк упоминается в записях НАБУ со служебного кабинета председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка, обнародованных на официальном сайте НАБУ. Подписанты делают вывод, что Павел Волк находится в тесных дружеских отношениях с Буряком, что может «по звонку» получить от ГБР нужное решение или следственное действие.

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