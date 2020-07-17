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Принимали заказные решения: в САП рассказали, в чем подозревают главу Окружного админсуда Киева Вовка
В пятницу, 17 июля, главе Окружного админсуда Киева Павлу Вовку, пяти судьям ОАСК и председателю Государственной судебной администрации Украины объявлены подозрения.
Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры на своей странице в Facеbook, подозрения будут вручены еще четырем лицам.
Следствие установило, что 12 человек под руководством главы ОАСК действовали в рамках преступной организации, имевшей целью захват государственной власти установлением контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и созданием искусственных препятствий в их работе.
Следствие считает, что подозреваемые принимали заказные решения в собственных интересах, а также в интересах лиц, связанных с политикой и бизнесом.
Так, для этого главой суда применялась схема по предоставлению искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц к своему же суду. Их рассмотрение имело предопределенный результат.
Следствие продолжается.
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