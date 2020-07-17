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Спорт

Гран-при Венгрии: где смотреть онлайн-трансляцию третьего этапа Формулы-1

21:03 17 июля 2020
Болид Mercedes

В воскресенье, 19 июля, в Модьороде, пригороде Будапешта, на трассе «Хунгароринг» пройдет Гран-при Венгрии — третий этап Формулы-1 сезона 2020 года.

На втором этапе, Гран-при Штирии, впервые в сезоне триумфовал действующий чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон. А вот в индивидуальном зачете после двух гонок лидирует его партнер по Mercedes финн Вальттери Боттас (43 очка против 37-ми).

К слову, после гонки в Шпильберге команда Renault подала официальный протест против команды Racing Point. Французы считают, что машины соперников не соответствует регламенту, являясь фактически копией болидов Mercedes, — их в шутку так и прозвали «розовыми Mercedes».

Также Международная автомобильная федерация (ФИА) отчиталась по антивирусному контролю за прошедшую неделю. По результатам почти пяти тысяч проведенных тестов на COVID-19 среди пилотов, сотрудников команд и обслуживающих организаций было выявлено два положительных результата. Заболевшие отстранены от работы и изолированы, та же участь постигла всех, кто с ними контактировал.

Формула-1. Третий этап

19 июля (воскресенье)

Гран-при Венгрии (Будапешт) 16:00 Setanta Sports Ukraine, «Матч-ТВ» (Россия), Sky Sports (Великобритания), ESPN (США)

Отметим, что четвертый этап Формулы-1 пройдет 2 августа в Сильверстоуне (Великобритания) на одноименной трассе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что во время Гран-при Штирии в Формуле-2 болид Мика Шумахера, сына легендарного Михаэля Шумахера, залило пеной.

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