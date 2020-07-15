Болид сына Шумахера залило пеной прямо во время гонки (видео)

Неприятная ситуация произошла на Гран-при Штирии в Формуле-2 с Миком Шумахером, сыном легендарного пилота Формулы-1 Михаэля Шумахера, гоночный болид которого был продан на аукционе в Абу-Даби за 6,6 млн долларов.

Мик показывал третий результат по ходу гонки и претендовал на попадание на подиум, но внезапно руль болида начало заливать пеной, что вынудило гонщика сойти с дистанции и прекратить борьбу.

«Статистически раз в десять лет в гонке бывает такое: небольшой кусочек резины из шины попадает в этот маленький переключатель на правой стороне и запускает огнетушитель. И это случилось со мной, когда я ехал на третьем месте! Настоящее невезение», — поделился эмоциями гонщик на своей странице в Instagram.

Отметим, что в нынешнем сезоне Мик Шумахер выступает за команду Prema Racing в Формуле-2. По итогам четырех этапов наследнику легендарного отца не удалось ни разу подняться на подиум, и с 14-ю набранными очками он занимает 10-е место в индивидуальном зачете пилотов.

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