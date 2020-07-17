Взрыв возле станции метро в Киеве: первые подробности (видео)

В пятницу, 17 июля, в Киеве прогремел взрыв возле станции метро Шулявская. Ранее мины обнаружили рядом с рынком «Петровка».

Как сообщает Telegram-канал «Киев Оперативный», возле станции метро взорвалась урна с мусором. По словам очевидцев, вблизи нее стоял мужчина, который пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что взрывоопасные предметы обнаружили в Киеве возле детской площадки на Оболони — это оказались мощные мины времен Второй мировой войны.

Напоминаем, недавно мощный взрыв прогремел в доме в Дарницком районе столицы. В результате была разрушена часть здания. Пострадали квартиры с четвертого по седьмой этаж. Обвалились балконы, а в квартирах по соседству взрывная волна выбила стекла в окнах.

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