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Взрыв возле станции метро в Киеве: первые подробности (видео)
В пятницу, 17 июля, в Киеве прогремел взрыв возле станции метро Шулявская. Ранее мины обнаружили рядом с рынком «Петровка».
Как сообщает Telegram-канал «Киев Оперативный», возле станции метро взорвалась урна с мусором. По словам очевидцев, вблизи нее стоял мужчина, который пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что взрывоопасные предметы обнаружили в Киеве возле детской площадки на Оболони — это оказались мощные мины времен Второй мировой войны.
Напоминаем, недавно мощный взрыв прогремел в доме в Дарницком районе столицы. В результате была разрушена часть здания. Пострадали квартиры с четвертого по седьмой этаж. Обвалились балконы, а в квартирах по соседству взрывная волна выбила стекла в окнах.38
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