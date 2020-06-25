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Происшествия

В Киеве рядом с рынком "Петровка" нашли мины: подробности ЧП (фото)

13:16 25 июня 2020
Минометные мины

В четверг, 25 июня, в Киеве в районе рынка «Петровка» (станция метро «Почайна») работники «Киевгаза» во время земельных работ обнаружили три минометные мины. Ранее взрывоопасные предметы строители находили на Оболони недалеко от детской площадки.

Как уточняют в «Киевгазе», строительные работы велись на главном газораспределительном пункте (ГГРП) по улице Степана Бандеры, 6. Объект, на котором велись работы, расположен около газозаправочной станции и рынка «Петровка».

«В случае взрыва одной из мин, последствия могли быть ужасными», — отмечают в компании и добавляют, что объект ГГРП № 6, где шел ремонт, был построен период с 1960 по 1963 годы.

В связи с обнаружением опасных боеприпасов монтажные работы прекратили. На месте работает полиция, спасатели и саперы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео с места ЧП на Позняках, где в результате взрыва (по одной из версий, взорвалась газовоздушная смесь) были обрушены несколько этажей в многоэтажном доме и погибли люди.

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