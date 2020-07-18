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Житель Николаева бросил боевую гранату с крыши многоэтажки, потому что не знал, что с ней делать (фото)
Переизбыток оружия, который наблюдается в Украине с началом российской агрессии, часто приводит к созданию опасных для жизни людей ситуаций.
Одна из них зафиксирована накануне в Николаеве, где в полночь 17 июля на номер 102 поступило сообщение о том, что во дворе домов по улице Первая Слободская прогремел взрыв.
В результате взрыва были повреждены окна квартир, фасады, гараж и автомобиль Skoda Fabia одного из жителей, сообщили в областном управлении Нацполиции.
Получив тревожный сигнал, правоохранители определили эпицентр взрыва — им оказалась клумба возле жилого дома. Также были найдены металлические фрагменты взрывного устройства, предположительно от гранаты РГД-5, обломки которой изъяли для проведения экспертизы.
Также правоохранители нашли на крыше здания жилищного кооператива прижимной рычаг к гранате типа РГД-5, что свидетельствовало о том, что гранату бросили с девятиэтажного дома, расположенного рядом.
После этого определить личность злоумышленника оказалось «делом техники». Им оказался 31-летний житель указанной многоэтажки. Мужчина рассказал, что в состоянии алкогольного опьянения осматривал гранату, происхождение которой сейчас устанавливается, и случайно выдернул чеку. Вставить назад ее не смог, поэтому выбросил взрывное устройство во двор, но не ожидал такого результата.
Действия злоумышленника квалифицированы, как хулиганство, совершенное с применением оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины), за что ему грозит до семи лет заключения. Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК, в ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения.
Продолжаются первоочередные следственные действия.
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