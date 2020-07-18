- 01:56 Суд отменил восстановление в должности мэра Черновцов: что происходит
- 01:25 В Минздраве рассказали, как будут работать школы с 1 сентября
- 00:58 Житель Николаева бросил боевую гранату с крыши многоэтажки, потому что не знал, что с ней делать
- 00:43 Хроники коронавируса: вторая волна в Бельгии и Испании
- 00:20 В Гвинейском заливе пираты захватили танкер с украинцами на борту
- 17.07 23:54 В Харькове погиб иностранец, во время пожара выпрыгнувший из окна гостиницы
- 17.07 23:25 Подозреваемые в убийстве Шеремета опровергли свою связь с СБУ
- 17.07 23:04 Пожар в «Токио Стар»: совладельца отеля, имеющего иностранное гражданство, взяли под стражу
- 17.07 23:03 Румыния продлила запрет на въезд граждан Украины
- 17.07 22:45 Взрыв возле станции метро в Киеве: первые подробности
- 17.07 22:43 В выходные в центре Киева начали проводить бесплатные пешеходные экскурсии
- 17.07 22:26 Заставят идти на поклон к партиям: экс-замглавы ЦИК указал на негативные моменты будущих местных выборов
Суд отменил восстановление в должности мэра Черновцов: что происходит
Кассационный суд принял решение отменить решения судов двух инстанций о восстановление в должности конфликтовавшего с горсоветом по поводу маршей ЛГБТ-сообщества мэра Черновцов Алексея Каспрука.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Кассационный административный суд Украины.
«В Кассационном суде отменили решение судов первой и апелляционной инстанции, которым Черновицкого городского голову восстановили в должности. Это дело отправили на повторное рассмотрение в суд первой инстанции», — сказано в сообщении.
Таким образом, к повторному рассмотрению дела в суде первой инстанции, отстранение от должности Алексея Каспрука остается законным.
Напомним, что 26 июля 2018 депутаты Черновицкого городского совета сняли с должности мэра Алексея Каспрука. За соответствующее решение проголосовали 29 депутатов, составляет более двух третей от депутатского состава городского совета.
В апреле прошлого года Черновицкий окружной административный суд отменил это решение и возобновил Каспрука в должности городского головы. Позже в ноябре того же года Апелляционный суд в Виннице подтвердил приговор суда первой инстанции и оставил в должности отстраненного прошлого года мэра Черновцов Алексея Каспрука.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что мэр другого города — Днепра — Борис Филатов рассказал о противоречиях, которых иногда наблюдаются в головах украинских избирателей.24
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!