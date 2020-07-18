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Украина

Суд отменил восстановление в должности мэра Черновцов: что происходит

1:56 18 июля 2020
Каспрук Алексей

Кассационный суд принял решение отменить решения судов двух инстанций о восстановление в должности конфликтовавшего с горсоветом по поводу маршей ЛГБТ-сообщества мэра Черновцов Алексея Каспрука.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Кассационный административный суд Украины.

«В Кассационном суде отменили решение судов первой и апелляционной инстанции, которым Черновицкого городского голову восстановили в должности. Это дело отправили на повторное рассмотрение в суд первой инстанции», — сказано в сообщении.

Таким образом, к повторному рассмотрению дела в суде первой инстанции, отстранение от должности Алексея Каспрука остается законным.

Напомним, что 26 июля 2018 депутаты Черновицкого городского совета сняли с должности мэра Алексея Каспрука. За соответствующее решение проголосовали 29 депутатов, составляет более двух третей от депутатского состава городского совета.

В апреле прошлого года Черновицкий окружной административный суд отменил это решение и возобновил Каспрука в должности городского головы. Позже в ноябре того же года Апелляционный суд в Виннице подтвердил приговор суда первой инстанции и оставил в должности отстраненного прошлого года мэра Черновцов Алексея Каспрука.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что мэр другого города — Днепра — Борис Филатов рассказал о противоречиях, которых иногда наблюдаются в головах украинских избирателей.

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