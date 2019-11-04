ЛГБТ рассорили горсовет и мэра Черновцов: что произошло

Украина

Мэр Черновцов Алексей Каспрук анонсировал вето на решение депутатов горсовета, которым они запретили ЛГБТ-сообществу проводить мероприятия в городе (это решение было принято после соответствующей петиции горожан). Об этом он заявил на брифинге 4 ноября. Напомним, ранее в Украине пытались на законодательном уровне запретить «публичную демонстрацию сексуальной ориентации.

Свое намерение мэр объяснил необходимостью соблюдать Конституцию и законодательство, запрещающие дискриминацию по расовому и половому признаку.

«Я нахожусь в сложной ситуации, потому что понимаю, что мои оппоненты будут раздувать эту ситуацию — что городской глава является симпатиком ЛГБТ-сообщества, поэтому он ветирует это решение. С другой стороны, я понимаю, что есть законы Украины и Конституция,» — сказал Каспрук.

Активистам, требовавшим, чтобы мэр поддержал депутатов горсовета, он напомнил, что Европейский суд по правам человека уже признавал незаконными аналогичные решения мэрии Москвы о запрещении ЛГБТ-марша в столице России.

Напомним, количество граждан Украины, готовых к принятию гомосексуализма обществом, на сегодня не превышает 14%. Об этом свидетельствуют в т. ч. события во время «Маршей равенства» в Киеве, где участников планировали облить фекалиями, а также в Харькове, где праворадикалы избили активистов.

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