- 20:29 Канада назначила нового посла в Украине: что известно о Ларисе Галадзе
- 20:13 Оккупанты обстреляли из артиллерии Новотошковское: школьников эвакуировали в бомбоубежище
- 20:03 ЛГБТ рассорили горсовет и мэра Черновцов: что произошло
- 19:54 Хочу вернуться на сцену: звезда 90-х потрясла судей на кастинге «Х-фактора»
- 19:53 «Челси» — «Аякс»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 19:44 Сломали нос и отобрали телефон: разгорается скандал вокруг избиения во Львове бывшего консула Украины в Мюнхене
- 19:35 «Предсказательница» Слава Каминская взбудоражила сеть снимком в прозрачной майке
- 19:26 Зеленский распорядился провести инвентаризацию вооружений на арсеналах
- 19:26 «Барселона» — «Славия»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 19:11 Глава Луганской ОГА лично убедился, что в Золотом нет российских флагов, и возмущен «фейкометами»
- 19:03 Где смотреть онлайн «Копенгаген» — «Динамо»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 18:47 В Мариуполе пешеход-нарушитель зарезал водителя, сделавшего ему замечание
ЛГБТ рассорили горсовет и мэра Черновцов: что произошло
Мэр Черновцов Алексей Каспрук анонсировал вето на решение депутатов горсовета, которым они запретили ЛГБТ-сообществу проводить мероприятия в городе (это решение было принято после соответствующей петиции горожан). Об этом он заявил на брифинге 4 ноября. Напомним, ранее в Украине пытались на законодательном уровне запретить «публичную демонстрацию сексуальной ориентации.
Свое намерение мэр объяснил необходимостью соблюдать Конституцию и законодательство, запрещающие дискриминацию по расовому и половому признаку.
«Я нахожусь в сложной ситуации, потому что понимаю, что мои оппоненты будут раздувать эту ситуацию — что городской глава является симпатиком ЛГБТ-сообщества, поэтому он ветирует это решение. С другой стороны, я понимаю, что есть законы Украины и Конституция,» — сказал Каспрук.
Активистам, требовавшим, чтобы мэр поддержал депутатов горсовета, он напомнил, что Европейский суд по правам человека уже признавал незаконными аналогичные решения мэрии Москвы о запрещении ЛГБТ-марша в столице России.
Напомним, количество граждан Украины, готовых к принятию гомосексуализма обществом, на сегодня не превышает 14%. Об этом свидетельствуют
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!