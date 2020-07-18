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Трагедия рейса MH17: Гутеерреш призвал все государства, включая Россию, помочь в расследовании катастрофы
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш вслед за ЕС, а также другими государствами и организациями мира, выступил с заявлением в день шестой годовщины катастрофы малайзийского самолета рейса МН17 на Донбассе.
В своем обращении Гутерриш генсек ООН признал важность работы независимой международной следственной группы, которая расследует катастрофу МН17 и призвал все государства-члены ООН, включая Россию, сотрудничать со следствием по этому делу.
Об этом написал в своем Facebook спикер постоянного представительства Украины в ООН Олег Николенко.
«Генеральный секретарь признает важную работу независимой Совместной следственной группы для установления ответственности и принимает во внимание судебные процессы вокруг этого дела в Нидерландах», — цитирует он заявление, которое сделал брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
Напомним, катастрофа рейса МН17 произошла на Донбассе в 2014 году. По основной версии следствия, малайзийский самолет сбили пророссийские террористы из установки «БУК», которую завезли на оккупированную территорию Донбасса из России. Также в причастности к катастрофе подозревают высшее военное и политическое руководство РФ.
Ранее заявление по поводу годовщины катастрофы MH17 сделал президент Владимир Зеленский, который подчеркнул, что Украина заинтересована в установлении правды.
«ФАКТЫ» писали, что Украина и другие члены Совместной следственной группы призывают Российскую Федерацию признать свою ответственность в трагедии, выполнять свои международные обязательства, в частности резолюцию Совбеза ООН 2166, и сотрудничать со следствием.35
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