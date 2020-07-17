Украина требует от России взять ответственность за трагедию: шесть лет назад над Донбассом сбили МН17 (видео)

Ровно 6 лет назад, 17 июля 2014 года, в небе над Донбассом российскими военнослужащими был сбит авиалайнер компании Malaysian Airlines — погибли 298 пассажиров и членов экипажа.

«Мы помним 298 жертв трагедии и делаем все, чтобы привлечь всех виновных к ответственности. Мы призываем Россию признать свою ответственность и выполнить свои международные обязательства», — заявили в МИД Украины, подготовившем видеоролик, приуроченный к годовщине трагедии малазийского боинга.

6 years ago Malaysian Airlines flight MH17 was shot down. We remember the 298 victims of the tragedy and do everything to bring all responsible to justice. We call on Russia to admit its responsibility and adhere to its international obligations. https://t.co/0iFQd4N6iV — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) July 17, 2020

Эксклюзивное интервью с руководителем группы украинских прокуроров, вошедших группу, ведущую расследование трагедии «Боинга» (JIT), заместителем генерального прокурора Гюндуз Мамедовым, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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