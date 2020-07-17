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Украина

Украина требует от России взять ответственность за трагедию: шесть лет назад над Донбассом сбили МН17 (видео)

10:12 17 июля 2020
МН17

Ровно 6 лет назад, 17 июля 2014 года, в небе над Донбассом российскими военнослужащими был сбит авиалайнер компании Malaysian Airlines — погибли 298 пассажиров и членов экипажа.

«Мы помним 298 жертв трагедии и делаем все, чтобы привлечь всех виновных к ответственности. Мы призываем Россию признать свою ответственность и выполнить свои международные обязательства», — заявили в МИД Украины, подготовившем видеоролик, приуроченный к годовщине трагедии малазийского боинга.

Эксклюзивное интервью с руководителем группы украинских прокуроров, вошедших группу, ведущую расследование трагедии «Боинга» (JIT), заместителем генерального прокурора Гюндуз Мамедовым, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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