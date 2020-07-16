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Украина

ЕС призвал Россию признать свою вину в трагедии рейса МН17

18:00 16 июля 2020
сбитый самолет

17 июля исполняется шесть лет, как в небе над Донбассом россияне сбили пассажирский самолет Малазийских авиалиний. В результате авиакатастрофы погибли все 298 человек, находившихся в лайнере, среди которых 80 детей.

Европейский союз выразил соболезнования всем тем, кто потерял своих близких, и призвал Россию признать свою ответственность за трагедию.

«17 июля мы отмечаем шестую годовщину катастрофы рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, когда погибли 298 человек 17 различных национальностей. Европейский союз продолжает выражать соболезнования всем тем, кто потерял своих близких», — говорится в заявлении Верховного представителя ЕС.

ЕС заявил о своей полной поддержке усилий по установлению истины и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, дело о сбитом «Боинге» с марта рассматривается в суде в Нидерландах. Заочно обвиняются трое россиян: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинский гражданин Леонид Харченко. Параллельно с этим судебным процессом семьи погибших подали иски в Европейский суд по правам человека и требуют крупных денежных компенсаций от России. 40 пострадавших семей добиваются от РФ выплаты 330 млн долларов.

При этом, по информации главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, Россия ведет тайные переговоры по линии МИД, чтобы семьи погибших отозвали свои иски.

Как сообщали «ФАКТЫ», правительство Нидерландов, поддерживая всех жертв трагедии рейса МН17 и их родственников, также подает иск против России в Европейский суд по правам человека.

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