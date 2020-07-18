Персеиды 2020: где и когда наблюдать за небесной фейерией

Метеорный поток Персеиды снова начинает свою активность. Наблюдать первые метеоры можно уже на этих выходных. Они образуются из-за сгорания в атмосфере Земли частиц из хвоста кометы Свифта-Таттла.

Средняя скорость Персеид — 210 тыс. км/ч. Рекордная плотность «звезд, которые падают» была в 1863 году, когда на час на ночном небе фиксировали сразу 215 ярких вспышек.

Данное астрономическое явление является ежегодным. В 2020 году звездопад продлиться с 17 июля по 24 августа. Максимальная активность традиционно ожидается в ночь с 12 на 13 августа примерно в 03:00 утра. За час можно будет увидеть около 60 вспышек.

Как писали «ФАКТЫ», специальные приспособления для того, чтобы наблюдать за Персеидами, не нужны. Для наблюдений за звездным небом лучше всего выбрать место за городом, вдали от светового загрязнения, и отключить все искусственные источники света. Глазам нужно полчаса, чтобы привыкнуть к темноте, но со временем вы сможете увидеть все больше и больше.

Все метеоры вылетают из одной точки, находящейся в созвездии Персея. Поэтому смотреть необходимо на северо-восток.

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