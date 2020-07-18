Виталию Кличко — 49: 10 малоизвестных фактов из жизни легендарного боксера (фото, видео)

В воскресенье, 19 июля, легендарному боксеру, мэру Киева Виталию Кличко исполняется 49 лет. По случаю дня рождения «Вечного чемпиона мира» по версии WBC в супертяжелом весе «ФАКТЫ» решили вспомнить интересные эпизоды из жизни знаменитого спортсмена и известного политика.

10 фактов из жизни Виталия Кличко

1. В детстве Виталий мечтал стать футболистом. Но, как шутят его друзья, как-то у Виталия попытались отобрать мяч неспортивным способом… и так он стал боксером.

Хотя в начале своей славной спортивной карьеры старший из братьев Кличко занимался разными видами единоборств. Наибольших успехов Виталий добился в кикбоксинге, став шестикратным чемпионом мира (два раза в любителях и четырежды в профессионалах).

С братом Володей в юношеские годы

2. Виталий Кличко родился в поселке Беловодское в Киргизской ССР. Отец Владимир был военнослужащим (умер в 2011 году), а мама Надежда работала учительницей начальных классов. В начале 1980-х семья жила в городке Мимонь (Чехословакия), где служил отец будущих звезд спорта. В 1985 году Виталий вместе с родителями и младшим братом переехал в Украину.

Кстати, еще в советские годы Виталий подрабатывал… экскурсоводом. Кличко водил по улицам Киева группы школьников, которые приезжали из разных уголков СССР.

Виталий с родителями и братом

3. Во время службы с 1989 по 1991 год в Умани в части военно-воздушных сил Советского Союза будущий чемпион мира по боксу столкнулся с «дедовщиной».

«Нам только выдали военную форму, как один «дед» командирским тоном приказал носить воду, — вспоминал Виталий Кличко. - Габаритами «дед» был в два раза меньше, чем я. Ответил, что буду выполнять только приказы старших по званию. А он такой же, как и я, — рядовой.

Ответ «деду» категорически не понравился, но в одиночку связываться со мной он не стал. Побежал за подмогой. Вышла бы знатная драка, но дежурный по части развел нас в разные стороны. Ночь у меня была напряженная. Не исключал, что «деды» пожелают расправиться со строптивым салагой. Напряжение спало только на следующий день.

Утром на построении объявили, что среди новичков есть чемпион страны — Виталий Кличко. После него дед сам подошел, протянул руку и примиряющим тоном пробубнил: «Что ж ты мне об этом раньше не сказал?» Инцидент был исчерпан, больше меня никто не заставлял носить воду".

Армейские будни будущего чемпиона мира

4. Спустя время Виталий признался, что не поехал на Олимпийские игры 1996 года в Атланте из-за… допинга. В 1995-м он завоевал на Олимпийских играх военнослужащих путевку на главные соревнования четырехлетия, но все планы Кличко перечеркнул положительный тест на стероиды, которые он применял для лечения травмы.

Бывший доктор украинского боксера объяснял неприятную ситуацию так: «В 1995 году на чемпионате мира по боксу Виталий обратился к немецкому доктору Фишеру, который обслуживал соревнования, и пожаловался, что у него сокращаются в объемах мышцы правого бедра. Доктор и посоветовал ему раз в месяц делать инъекции ретаболила. Этот препарат был в списке категорически запрещенных. У меня есть подозрение, что Виталия накануне Олимпиады убрали специально, все знали, что он главный претендент на победу».

Как бы там ни было, на игры 1996 года в Атланту поехал его младший брат Владимир и стал олимпийским чемпионом.

5. Виталий Кличко дебютировал на профессиональном ринге в ноябре 1996 года, успев до сентября 2012-го провести 47 боев, в которых одержал 45 побед (41 из них — нокаутом!).

Победу над Доктором стальной кулак праздновали лишь двое — Крис Берд 2000-м и Леннокс Льюис в 2003-м. И если в поединке с американцем Виталия подвела серьезная травма плеча, то дуэль с британцем была остановлена в перерыве между шестым и седьмым раундами по совету врача: у Кличко-старшего было глубокое рассечение брови. А ведь к тому времени Виталий имел превосходство над соперником, выиграв четыре раунда из шести и ведя по очкам — 58:56.

Видео лучших нокаутов в карьере Виталия Кличко

6. 1 ноября 1999 года имя будущего чемпиона мира по версии WBC Виталия Кличко было внесено в Книгу рекордов Гиннесса. Он стал первым чемпионом мира в тяжелом весе, выигравшим нокаутом 26 боев подряд и при этом проведшим на ринге наименьшее количество раундов. Своим достижением Виталий обошел легендарного Майка Тайсона.

7. Виталий и Владимир Кличко сохранили теплые отношения со своим первым тренером Владимиром Золотаревым, подарив наставнику на юбилей чемпионский пояс WBO.

Кстати, Владимир Алексеевич — крестный отец Виталия, а жена Золотарева — крестная мать Владимира. Крестили братьев Кличко в 1993 году в маленькой сельской церквушке под Киевом.

8. Со своей будущей женой Натальей (в прошлом фотомоделью и спортсменкой, занимавшейся гимнастикой и синхронным плаваньем) Виталий познакомился на одном из показов мод. В 1996 году пара сыграла свадьбу. В семье Кличко трое детей — 20-летний Егор-Дэниел, 17-летняя Елизавета-Виктория, а также 15-летний Максим-Александр. Егор живет в США, а младшие дети учатся в Международной школе немецкого Гамбурга (у всех детей Кличко, родившихся в Штатах, есть американское гражданство).

Кстати, совсем недавно Виталий Кличко разместил в соцсети фото своего сына Макса, который в 15 лет с ростом 205 см (!) уже выше отца (рост Виталия — 201 см) и дяди Владимира (198 см).

Знаменитый спортсмен с супругой Натальей

15-летний сын Виталия Кличко Макс уже выше дяди Владимира

9. Вместе с братом Владимиром и Сильвестром Сталлоне Виталий продюсировал мюзикл «Рокки», культовую киноленту, которая рассказывает историю боксера Рокки Бальбоа и была отмечена тремя «Оскарами».

Кроме того, в честь братьев Кличко назван астероид под номером 212 723, открытый в 2007 году в Андрушевской астрономической обсерватории.

С Сильвестром Сталлоне

10. В свободное от работы время именинник пишет стихи. Пишет для себя, посвящает близким, но публиковать их или декламировать публично мэр Киева не готов.

Также среди увлечений Виталия — дайвинг и шахматы. К примеру, в 2015 году мэр Киева проиграл блиц-партию 8-летней чемпионке Европы среди детей Веронике Веремюк, после чего пожелал девочке стать чемпионкой мира. После той шахматной партии Виталий Кличко, в карьере которого было куда больше побед, чем поражений, в шутку пожаловался: «Я когда-то продержался 31 ход против Гарри Каспарова, а ты обыграла меня даже быстрее».

В свое время Виталий Кличко сыграл вничью с чемпионом мира по шахматам Владимиром Крамником

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Виталий Кличко во время карантина подстриг себя сам.

Фото Getty Images, klitschko-brothers.com



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