Субботний день, 18 июля, выдался сложным для отдыхающих на одесских пляжах. На «Дельфин» и прилегающие к нему пляжи не допускают: там начали работы по подъему танкера Delfi. А на 10-й станции Большого Фонтана проводится спецоперация по спасению настоящих дельфинов, которые оказались в своеобразной западне: животные — пять взрослых особей и двое детенышей — заплыли за волнорез, в замкнутое пляжное водное пространство с большим количеством купающихся и надводного транспорта, и попросту дезориентировались. Они потеряли место выхода в открытое море и четвертые сутки кряду не могут туда выплыть.

Сейчас сотрудники муниципальной стражи, спасатели и полиция активно «очищают» пляж от людей и плавсредств.

«Нашими сотрудниками освобождены акватория пляжа и траверсы от отдыхающих. По словам зоозащитников и профильных специалистов, это поможет животным самостоятельно выбраться в открытое море», — сообщили в департаменте муниципальной безопасности горсовета.

По словам общественницы Зои Великой, на пляже очень много отдыхающих, но никто не обратился в соответствующие инстанции с просьбой о спасении морских млекопитающих. Аналогичным образом ведут себя «толстосумы», живущие в домах с окнами на этот пляж: просто «наблюдают и никуда не обратились».

По информации горсовета, на месте происшествия находятся зоозащитники и сотрудники дельфинария, которые консультируют спасателей. По их словам, невольные «заложники» за первые двое суток успели съесть всю живую рыбу в акватории. Это означает, что уже вторые сутки они ничего не едят, очень сильно нервничают и, естественно, обессилили. Вся надежда — на удачный исход операции по высвобождению. Отмечается, что детеныши не могут перепрыгнуть через волнорез и, вероятно, их будут переносить через препятствие.

Напомним, недавно у побережья Крыма были найдены убитыми несколько детенышей дельфинов. Предполагаю, что с животными расправились рыбаки.

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