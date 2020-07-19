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В Днепре проучили мужчину, который избил женщину в маршрутке (фото)
В Днепре неравнодушные идентифицировали мужчину, жестоко избившего пассажирку маршрутки № 101А 18 июля.
По информации ресурса Днепр Оперативный, Виталию Л. уже отомстили, отправив его в нокаут. Паблик показал соответствующее фото.
«Полиция не нашла, зато выследили „неравнодушные граждане“: в Днепре чувака, который избил в маршрутке девушку, быстро вычислили и пояснили, что он … Л. Виталий Валерьевич прилег отдохнуть на несколько минут после тяжелой поездки», — сообщил корреспондент Днепр Оперативный.
Напомним, девушка, очевидно старающаяся соблюдать рекомендацию Минздрава о соблюдении социальной дистанции, заплатила за два места в автобусе, чтобы рядом никто не сидел. Однако это вызвало агрессию двух пенсионерок (позднее к ним присоединился и мужчина). Он трижды (!) ударил девушку, от чего чего она ударилась о перила и стекло головой. После этого уже «бабули» вытолкали пострадавшую из автобуса, порвав ей футболку.
Как сообщали «ФАКТЫ», в середине июня в Днепре произошла другая резонансная драка — там владелица магазина избила журналистку, снимавшую нарушения карантина.1346
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