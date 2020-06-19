В Днепре владелица магазина избила журналистку, снимавшую нарушения карантина (видео)

Происшествия

В четверг, 18 июня, в Днепре во время съемки о нарушении карантина в продовольственном магазине напали на журналистку местного телеканала «Відкритий» Кристину Маликову. При этом в Минздраве заявили о новых правилах ношения масок во время карантина.

Как сообщает УНИАН, журналистка зашла в магазин «Ассорти», находящийся на улице Староказацкой, засняла, что продавцы — без масок, а на полках лежат неприкрытые кулинарные изделия.

«Журналистка зафиксировала нарушения на телефон, после чего на нее напала владелица магазина, которая заявила, что магазин является частной собственностью, и съемки здесь запрещены. У девушки забрали телефон и удалили снятое видео. При этом к ней была применена физическая сила. Руководство „Відкритого“ обратилось в полицию, после чего был составлен соответствующий протокол. Неадекватная владелица магазина в присутствии полицейских продолжала вести себя агрессивно, что подтверждает видео телеканала», — приводится информация телеканала.

Начато уголовное дело по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналиста. Максимальное наказание за такое преступление — ограничение свободы на срок до 3 лет. Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму покупатель избил продавца из-за совета одеть маску.

Фото: скриншот видео

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