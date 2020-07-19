История с избиением пассажирки маршрутки в Днепре получила продолжение

Полиция Шевченковского района Днепра открыла уголовное производство по факту избиения девушки в маршрутном такси № 101А.

Несмотря на то, что пострадавшая, которую вытолкали из маршрутки, отказалась писать заявление, в полиции квалифицировали произошедшее как хулиганство.

Кроме того, полицейские зафиксировали факт избиения мужчины, которому неравнодушные граждане отомстили за жестокое обращение с девушкой.

«Полиция предупреждает о недопущении совершения противоправных действий и напоминает о привлечении лиц, их совершающих, к ответственности», — говорится в сообщении.

Напомним, 18 июля в Днепре девушка, которая, стараясь соблюдать социальную дистанцию, заплатила за два места в автобусе, чтобы рядом никто не сидел. Это вызвало агрессию двух пенсионерок, а позднее и мужчины, который трижды ударил девушку. После этого пенсионерки вытолкали пострадавшую из автобуса, порвав ей футболку.

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