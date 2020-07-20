Стрельба в Вашингтоне: есть погибший и раненные (видео)

В столице США Вашингтоне, куда недавно вводились для поддержания порядка подразделения национальной гвардии, зафиксирован случай стрельбы в общественном месте.

Об этом пишет УНН со ссылкой на телеканал NBC4 Washington.

Сообщается, что стрельба случилась около 17:00 часов (01:00 по Киеву) на пересечении 14-й улицы и Спринг-роуд.

При этом спасатели сообщили телеканалу, что в результате стрельбы ранения получили девять человек, один из них впоследствии скончался. Официально информация подтверждена не была.

На странице департамента полиции округа Колумбии в Twitter приводится описание людей, подозреваемых в стрельбе. В заявлении отмечается, что подозреваемые один из подозреваемых был одет в черную толстовку, а другой — в серую. В последний раз их видели в темно-синем или черном автомобиле с тонированными стеклами.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что неизвестный человек открыл стрельбу недалеко от здания конгресса США в Вашингтоне. В результате стрельбы один мужчина был госпитализирован и затем скончался в больнице.

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