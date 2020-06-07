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Протесты в США стихают, Нацгвардию выводят из столицы
По распоряжению президента США Дональда Трампа из Вашингтона выводят подразделения национальной гвардии, которые привлекали для наведения порядка в городе во время массовых акций протеста в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
Трамп написал в Twitter, что сейчас ситуация находится под полным контролем и бойцы нацгвардии «отправляются домой, но при необходимости могут быстро вернуться».
В связи с нормализацией ситуации мэр Нью-Йорка объявил об отмене комендантского часа в городе, передает «Интерфакс-Украина».
Напомним, более 41, 4 тысяч нацгвардейцев из 33 американских штатов были задействовали для оказания помощи в связи с массовыми волнениями, связанными с гибелью Флойда.
В ряде американских городов, в том числе в Вашингтоне, протесты вылились в беспорядки, акты вандализма, поджоги и разграбление магазинов, ожесточенные столкновения с силами правопорядка.
Начались протесты в США после убийства темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе офицером полиции. Всего за шесть дней массовых выступлений в США были арестованы более 2 000 их участников. Погибли 11 человек, в том числе представители силовых структур. Трамп хотел привлечь армию для подавления протестов, но министр обороны США Марк Эспер высказался против участия войск.78
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