Избиение пассажирки маршрутки в Днепре: появилась новая версия скандала

Скандал с избиением девушки в маршрутке № 101 А в Днепре получил неожиданное продолжение благодаря новой информации от очевидцев происшествия.

В частности, в редакцию местного издания НМ позвонила днепрянка Анна, которая рассказала, что на самом деле происходило в салоне.

Напомним, ранее сообщалось, что 18 июля в Днепре девушка, которая, стараясь соблюдать социальную дистанцию, заплатила за два места в автобусе, чтобы рядом никто не сидел. Это вызвало агрессию двух пенсионерок, а позднее и мужчины, который трижды ударил девушку. После этого пенсионерки вытолкали пострадавшую из автобуса, порвав ей футболку.

По словам Анны, все было с точностью «до наоборот»: вошедшую в маршрутку девушку якобы сопровождал стойкий запаха алкоголя, она плюхнулась на сидение возле окна, так и не оплатив проезд.

Так как возле девушки было свободное место, туда поставила свою сумку женщина, которая вошла следом за ней и попыталась заплатить за проезд.

Но сидевшая у окна девушка сбросила сумку с сидения, и там что-то разбилось. На замечание женщины девушка якобы ответила матом, из которого следовало, что она хочет ехать одна на двух сидениях. Кроме того, она, по словам Анны, хамила пассажирам, «пиналась ногами, плевалась». Водитель якобы останавливал маршрутку три раза, просил ее выйти, пассажиры пытались вытолкать, но она упиралась, как говорят, руками и ногами.

Анна уверяет, что мужчина, против которого сейчас ополчилась вся Украина, и которого вычислили и избили, несколько раз пытался успокоить разбушевавшуюся пассажирку.

«Сначала он к ней на Вы обращался, потом на ты. Уговаривал выйти спокойно или прекратить оскорблять людей. Ведь в салоне были дети. Но никакие уговоры не действовали. Что касается впереди сидящих женщин, которые на видео таскают ее на волосы, их девушка пинала ногами под сидением и крыла матами, вот они и не выдержали. То же самое касается и мужчины. Я его ни в коем случае не оправдываю за то, что ударил. Его этот поступок не красит. Но терпеть происходящее было невозможно. Сейчас эпидемия коронавируса, а эта особа оплевала всех пассажиров. А если у нее туберкулез!?», — возмущается Анна.

По словам Анны, именно она вызвала полицию, и в случае необходимости готова написать заявление в полицию. Также женщина считает, что вина в случившемся полностью лежит на девушке, именно она спровоцировала конфликт.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другом инциденте в Днепре: водитель маршрутного автобуса № 40 применил силу к пассажиру, пытавшемуся проехать без маски. Он схватил парня за плечи, протащил его через салон, а после с бранью вытолкал на улицу.

1293

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter