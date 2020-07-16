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Протащил по салону и вытолкнул на улицу: в Днепре маршрутчик жестко "разобрался" с пассажиром без маски (видео)
В Днепре водитель маршрутного автобуса № 40 применил силу к пассажиру, пытавшемуся проехать без маски. Он схватил парня за плечи, протащил его через салон, а после с бранью вытолкал на улицу. Ранее в Днепре мужчина устроил драку в троллейбусе из-за просьбы надеть маску.
Все случившееся другие пассажиры зафиксировали на видео, которое опубликовал Telegram-канал Х* Днепр.
В свое оправдание водитель заявил, что перед «экзекуцией» трижды просил пассажира без маски покинуть салон.
Мнения посмотревших ролик разделись — одни поддержали водителя, заявив, что если бы все действовали так же, карантин можно было бы заканчивать. Другие же усомнились в его праве применять силу.
Справедливости ради, у самого «учителя» маска прикрывала только рот.
Напомним, ранее в Киеве водитель троллейбуса без маски напала на пассажира, который указал ей на нарушение масочного режима в общественном транспорте.132
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