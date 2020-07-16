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Происшествия

Протащил по салону и вытолкнул на улицу: в Днепре маршрутчик жестко "разобрался" с пассажиром без маски (видео)

14:30 16 июля 2020
Маршрутный автобус в Днепре

В Днепре водитель маршрутного автобуса № 40 применил силу к пассажиру, пытавшемуся проехать без маски. Он схватил парня за плечи, протащил его через салон, а после с бранью вытолкал на улицу. Ранее в Днепре мужчина устроил драку в троллейбусе из-за просьбы надеть маску.

Все случившееся другие пассажиры зафиксировали на видео, которое опубликовал Telegram-канал Х* Днепр.

В свое оправдание водитель заявил, что перед «экзекуцией» трижды просил пассажира без маски покинуть салон.

Мнения посмотревших ролик разделись — одни поддержали водителя, заявив, что если бы все действовали так же, карантин можно было бы заканчивать. Другие же усомнились в его праве применять силу.

Справедливости ради, у самого «учителя» маска прикрывала только рот.

Напомним, ранее в Киеве водитель троллейбуса без маски напала на пассажира, который указал ей на нарушение масочного режима в общественном транспорте.

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Протащил по салону и вытолкнул на улицу: в Днепре маршрутчик жестко "разобрался" с пассажиром без маски (видео)

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