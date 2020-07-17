20 июля 2020

Всё никак не идёт из головы трагическая история, случившаяся на днях на Старообуховской трассе под Киевом. Родители с детьми ехали в потоке машин, ничего не нарушая и ничего плохого не предвидя. Где им было знать, что навстречу им мчится в совершенно бессознательном состоянии водитель угнанного джипа, который уже через несколько минут, нарушив все мыслимые правила дорожного движения, врежется в их автомобиль и оборвёт жизнь сразу четырёх членов семьи…

Дело в том, что чуть больше 20 лет назад практически на том же месте случилась авария, каждое мгновение которой я буду помнить всю свою жизнь. Тогда перед моей машиной дорогу в неположенном месте решила перебежать женщина, спешившая на автобус. Чтобы избежать столкновения с ней, мне пришлось резко вывернуть руль и вылететь на обочину, а затем уже врезаться в дерево. И ведь тогда тоже ничто не предвещало беды. Было раннее солнечное утро. Скорость была не больше 80 километров. Никто никуда не спешил. На дороге практически не было машин. Я ехал на работу, радуясь жизни и предвкушая занятие любимым делом. А женщина, решившая перебежать дорогу буквально перед автомобилем, думала только об одном — как бы не опоздать на остановившийся на другой стороне автобус. Она не опоздала.

Когда через год, после операции, в ходе которой из моего левого предплечья хирурги извлекли установленную сразу после той аварии металлическую конструкцию на 9 шурупах (!), я установил на месте аварии памятный гранитный знак с надписью о Божьем благословении всех, кто в пути. Мне казалось, что он способен уберечь от трагедии тех, к кому судьба будет немилосердной… Этот знак и сейчас там стоит, многим водителям наверняка он знаком. Только вот не каждого, как оказалось, сумел уберечь. У каждого из нас своя судьба.

В связи с этим припомнил старую восточную притчу, рассказанную мне седовласым продавцом шёлковых ковров в одном из небольших тунисских городов, в котором мы отдыхали с детьми много лет назад. К великому шаху прибежал его любимый визирь и взволнованно сообщил:

— О, мой шах, только что, гуляя по саду, я встретил Смерть. Она так пристально смотрела на меня, что я очень испугался. Позволь мне сию же минуту уехать на какое-то время в Бухару, чтобы спрятаться от неё. Там-то уж она меня точно не найдёт.

Отпустив визиря, шах, с юных лет славившийся своей храбростью, решил лично переговорить со Смертью. И с этой целью отправился в сад. Встретив там незванную гостью, правитель подошёл и спросил, зачем ей понадобилось так пугать его любимого визиря.

— Я и не думала никого пугать, — спокойно ответила Смерть. — Я просто удивилась, встретив его в этом саду. Ведь у меня с ним на вечер была запланирована встреча. В Бухаре…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. Дай Бог, чтобы судьба всегда была к вам благосклонной. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.