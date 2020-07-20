- 10:02 В команде Зеленского наметился серьезный конфликт: при чем тут Ермак и почему страдает Тимошенко
- 09:54 В Польше задержали экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака: что об этом известно
- 09:49 Юрий Шевчук поддержал массовые протесты в Хабаровске
- 09:42 Канье Уэст разрыдался на своем первом митинге в качестве кандидата в президенты США
- 09:39 Коронавинус убил еще 13 украинцев
- 09:32 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:25 Президент футбольной федерации умер от коронавируса
- 09:24 Свежие данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 09:17 Антиковидная вечеринка во Франкфурте: полицию забросали градом стеклянных бутылок
- 09:12 В России люди 10 минут провисели на аттракционе вниз головой
- 09:05 Байден опережает Трампа на 15 % по популярности среди избирателей
- 08:41 Четыре года назад в центре Киева взорвали авто Павла Шеремета: что известно об этом деле
В России люди 10 минут провисели на аттракционе вниз головой (видео)
В российском Нальчике (столица Кабардино-Балкарии) пассажиры аттракциона застряли в вагончике, зависнув вниз головами. Ранее в Узбекистане в парке города Джизак поломался аттракцион и рухнул прямо во время движения — в сеть попали жуткие кадры смертельного ЧП.
Как сообщает Rg.ru, в администрации парка Нальчика заявили, что имел место сбой в электрике. Аттракцион перевели в ручной режим и все пассажиры вагончика смогли спуститься на землю. Отмечается, что пострадавших во время инцидента не было.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в российском Омске на народные гулянья в честь дня города, в парке установили необычный «аттракцион» — виселицу. Авторы идеи хотели дать почувствовать людям «дух петровской эпохи», когда виселицы на улицах были делом обыденным.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».