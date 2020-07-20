В России люди 10 минут провисели на аттракционе вниз головой (видео)

В российском Нальчике (столица Кабардино-Балкарии) пассажиры аттракциона застряли в вагончике, зависнув вниз головами. Ранее в Узбекистане в парке города Джизак поломался аттракцион и рухнул прямо во время движения — в сеть попали жуткие кадры смертельного ЧП.

Как сообщает Rg.ru, в администрации парка Нальчика заявили, что имел место сбой в электрике. Аттракцион перевели в ручной режим и все пассажиры вагончика смогли спуститься на землю. Отмечается, что пострадавших во время инцидента не было.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в российском Омске на народные гулянья в честь дня города, в парке установили необычный «аттракцион» — виселицу. Авторы идеи хотели дать почувствовать людям «дух петровской эпохи», когда виселицы на улицах были делом обыденным.



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