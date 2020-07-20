Тельцов ждет продвижение по службе, а Львов — солидная прибыль: гороскоп на неделю

Эксклюзивный астрологический прогноз на 20−26 июля.

ОВЕН. На службе этот период приготовил вам серьезное испытание на прочность. Но благодаря напористости, целеустремленности и организаторским способностям сумеете таки добиться внушительных результатов и доказать свой профессионализм.

ТЕЛЕЦ. Благоприятное время для решения вопросов карьеры. Вероятно поступление важной для работы информации. Звезды советуют внимательно смотреть под ноги — сейчас велик риск получения травм.

БЛИЗНЕЦЫ. Предпринятые недавно усилия по укреплению финансового положения могут начать приносить плоды. Старайтесь внимательно прислушиваться к своей интуиции, как правило, она вас никогда не подводит.

РАК. Философское отношение ко всему поможет уйти от многих неприятностей. Избегайте встреч и разговоров с теми, к кому вы не испытываете симпатию. Также воздержитесь от каких-либо споров, особенно в соцсетях.

ЛЕВ. Звезды советуют не болтать лишнего на службе — не исключено, что кое-кто из коллег захочет присвоить ваши идеи. Возможны солидные денежные поступления. Проследите за состоянием своей дыхательной системы, больше бывайте на свежем воздухе.

ДЕВА. На пути к достижению задуманного для вас не должно существовать никаких преград, или вы просто не будете их замечать. Ожидается улучшение материального положения, но все же следует контролировать свои расходы.

ВЕСЫ. Вы сейчас движетесь в правильном направлении. Кое-кто может преуспеть в поиске дополнительных источников заработка, а некоторые могут найти более достойную работу. В личных отношениях возможны незначительные разногласия, которые сумеете быстро уладить.

СКОРПИОН. Многие будут стремиться к стабильности и к тому, чтобы почувствовать прочную землю под ногами. Вам легко удастся добиться желаемого, перед вашим обаянием и напористостью нынче мало кто сможет устоять.

СТРЕЛЕЦ. Представится возможность поучаствовать в каком-то новом деле. Вероятно даже получение дополнительной прибыли. Это хороший период для начала ремонта или переезда на новое место жительства.

КОЗЕРОГ. Финансовое положение сейчас оставляет желать лучшего. Но унывать не стоит, уже в ближайшее время появятся новые возможности подзаработать. Старайтесь не давать пустых обещаний, чтобы не прослыть лгуном.

ВОДОЛЕЙ. Не беритесь за все дела сразу, времени и возможности довести их до конца у вас не будет. Наметьте главное и шаг за шагом двигайтесь в выбранном направлении. Больше общайтесь с теми, кто излучает позитив — вам сейчас необходима эмоциональная подпитка.

РЫБЫ. На службе возможны мелкие неприятности из-за неуверенности в собственных силах. Не бойтесь проявлять инициативу. В финансовом плане период будет весьма неровным. Возможны денежные поступления, которые вы тут же найдете, куда пристроить. В выходные ждите сюрприз от любимого человека.

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А гороскоп здоровья на июль составил дважды победитель «Битвы экстрасенсов» Хаял Алекперов.

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