В Одессе крепкий мужчина подрался с беременной за место в маршрутке (видео)

В Одессе, где в транспорте ранее то и дело разгорались «карантинные» драки, разразился скандал в маршрутке № 168, курсирующей между крупнейшим спальным районом — поселком Котовского и курортной Аркадией. На одной из остановок в салон вошла беременная женщина, и несколько пассажирок обратились к сидевшему крепкому мужчине с просьбой уступить место.

Просьба пришлась явно не по душе представителю сильного пола. До такой степени, что на очередное замечание он отреагировал просто и ясно: «Сейчас ударю!» Сказал — сделал, начав «разбрасывать» по салону добровольных защитниц беременной.

«Голоса» присутствующих разделились: большинство, естественно, возмущались. Вплоть до того, что перевели все в «политическое» русло: с таких, дескать, «все начинается и оканчивается полным бардаком в государстве». Другие не менее активно поддерживали «крепкого молодца».

Водитель вообще не реагировал на происходящее. Характерно, что никто не вызвал полицию. В итоге активные участники конфликта — беременная и ее оппонент — покинули маршрутное такси, через разные двери.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об аналогичном случае в Днепре — мужчина жестоко избил пассажирку маршрутки № 101А. Полиция не отреагировала на инцидент, но мужчину проучили неравнодушные граждане.

Видео — телеграмм-канал «Подслушано. Одесса»

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