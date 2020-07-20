Два поезда сошли с рельсов в Днепропетровской области: подробности ЧП

В Днепропетровской области произошло ЧП на железной дороге — на перегоне Воскобойня — Верхнеднепровск в обоих направлениях движение сошел с рельсов подвижной состав. Ранее чрезвычайное происшествие на железной дороге произошло в Одессе — там поезд сошел с рельсов, что спровоцировало пожар.

Как сообщают в «Укрзалізниці», авария произошла в ночь на понедельник, 20 июля. Так, грузовой поезд поезд № 3531 остановился по срабатыванию автотормозов — при осмотре бригада обнаружила сход с рельсов трех вагонов и груз (катанку), высыпавшийся на полотно.

В это время встречный грузовой поезд № 1726 применил экстренное торможение из-за наезда на рассыпанный груз — у локомотива сошли с рельсов первая колесная пара.

Пока железнодорожники ликвидировали последствия аварии, движение ряда пассажирских поездов организовали по обходному маршруту. Выяснениями причин чрезвычайного происшествия займется специальная комиссия.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Тернопольщине сошел с рельзов дизель-поезд, который курсировал по маршруту Тернополь-Залещики. На то время в поезде ехали около пятидесяти пассажиров.

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