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Происшествия

Поезд сошел с рельсов и спровоцировал пожар: появилось видео с места ночного ЧП в Одессе

12:11 13 апреля 2020 304
поезд и пожар
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Ночью в Одессе поезд врезался в бетонное ограждение. Как выяснилось, на станции Одесса-Застава-1 состав (сцепленная с грузовым поездом служебная автомотриса) сошел с рельсов. По инерции он продолжил движение и, заехав в тупик, свалился в яму, которой заканчивается железнодорожная ветка. В результате оказались повреждены линии контактной сети. Произошло возгорание: начался пожар в грузовых вагонах — хопперах.

В настоящее время поезд подняли — он стоит на рельсах. На месте ЧП работают специалисты, восстанавливающие контактную сеть и линию электропередачи.

Ни в Одесском филиале, ни в головном офисе «Укрзалізниці» инцидент не комментируют.

По имеющейся информации, к счастью, обошлось без жертв.

Сошедшая с рельсов автомотриса предназначена для обследования железнодорожных путей на наличие тех или иных дефектов. Она была выпущена в 2004 году на заводе «Калугапутьмаш».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о железнодорожной катастрофе в Италии. ЧП со смертельным исходом произошло в Ломбардии до объявления пандемии коронавируса.


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