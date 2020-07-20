Бывший вратарь «МЮ» забил эффектный мяч и спас свою команду от поражения (видео)

В матче 9-го тура чемпионата Швеции между «Фалькенбергом» и «Хельсингборгом» произошло неординарное событие. Гости по ходу матча уступали в два мяча, затем сократили отставание в счете, и минимально проигрывали до последних минут. Когда терять уже было нечего, на подачу углового подключился датский голкипер «Хельсингборга» Андрес Линдегор и ударом головой пробил точно в угол, забив не только первый мяч в профессиональной карьере, но и принеся ничью своей команде.

Линдегор забил первый мяч в профессиональной карьере

Отметим, что вратарь выступает за команду из одноименного города на западе Швеции с июля 2019 года, а до этого длительное время играл в Англии. В 2010—2015 годах Андрес защищал цвета «Манчестер Юнайтед» (в общей сложности провел во всех турнирах за «красных дьяволов» 29 матчей), а также выступал за «Вест Бромвич Альбион» и «Бернли».

Добавим, что «Хельсингборг», пять раз становившийся чемпионом Швеции и участвовавший в групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы, сейчас переживает не лучшие времена. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице, выиграв за девять туров со старта сезона всего один матч.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 19-летний вратарь румынского «Рапида» Михай Попа отбил два пенальти и заработал удаление.

Фото ФК «Хельсингборг»

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