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19-летний вратарь отбил два пенальти в матче и заработал удаление (видео)
Забавный эпизод произошел в матче второго дивизиона Румынии, где министр спорта страны засветился в прямом эфире в трусах, между «Петролулом» и бухарестским «Рапидом» (0:0), в свое время трижды становившимся чемпионом страны.
На 65-й минуте в ворота гостей, игравших с 28-й минуте в меньшинстве, был назначен пенальти. И тут на «арену» вышел 19-летний вратарь «Рапида» Михай Попа. Дважды голкипер парировал удары с 11-метровой отметки, но в обоих случаях арбитр просил перебить удары, поскольку Попа действовал с нарушением правил, заранее выдвигаясь вперед и покидая линию ворот. Это очень не нравилось Михаю, который в обоих случаях бурно выражал свои эмоции, поэтому арбитру ничего не оставалось, как удалить молодого вратаря за два предупреждения.
Интересно, что вместо удаленного Попы место в воротах занял 18-летний вратарь Александру Татару, и также не пропустил — соперник отправил мяч выше ворот. В итоге, даже имея на двух футболистов меньше, «Рапид» смог сохранить ничейный счет до финального свистка.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Турции вратарь парировал два пенальти ценой красной карточки, а заменивший его защитник отбил и третий удар с 11-метровой отметки.16
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