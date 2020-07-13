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Спорт

19-летний вратарь отбил два пенальти в матче и заработал удаление (видео)

11:51 13 июля 2020
Михай Попа

Забавный эпизод произошел в матче второго дивизиона Румынии, где министр спорта страны засветился в прямом эфире в трусах, между «Петролулом» и бухарестским «Рапидом» (0:0), в свое время трижды становившимся чемпионом страны.

На 65-й минуте в ворота гостей, игравших с 28-й минуте в меньшинстве, был назначен пенальти. И тут на «арену» вышел 19-летний вратарь «Рапида» Михай Попа. Дважды голкипер парировал удары с 11-метровой отметки, но в обоих случаях арбитр просил перебить удары, поскольку Попа действовал с нарушением правил, заранее выдвигаясь вперед и покидая линию ворот. Это очень не нравилось Михаю, который в обоих случаях бурно выражал свои эмоции, поэтому арбитру ничего не оставалось, как удалить молодого вратаря за два предупреждения.

Интересно, что вместо удаленного Попы место в воротах занял 18-летний вратарь Александру Татару, и также не пропустил — соперник отправил мяч выше ворот. В итоге, даже имея на двух футболистов меньше, «Рапид» смог сохранить ничейный счет до финального свистка.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Турции вратарь парировал два пенальти ценой красной карточки, а заменивший его защитник отбил и третий удар с 11-метровой отметки.

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