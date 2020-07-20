В Скадовске 22-летний парень изнасиловал и убил бездомного

Жуткое преступление произошло в Скадовске утром в субботу, 18 июля. По предварительной информации, 22-летний местный житель встретил на улице 55-летнего бездомного, избил его и затем изнасиловал. Но и этого ему оказалось мало — парень продолжал избивать свою жертву ногами, а затем ударил кирпичом по голове.

Потерпевшего подобрала скорая помощь. Его пытались спасти в реанимации. Однако усилия врачей не принесли результата — от тяжелых травм человек умер.

Полиция по горячим следам разыскала подозреваемого в убийстве. Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе прокуратуры Херсонской области, ему объявлено о подозрении по двум «тяжким» статьям уголовного кодекса — изнасилование и умышленное убийство. Решается вопрос об аресте фигуранта, которому теперь грозит пожизненное заключение.



Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Скадовском юноша изнасиловал и задушил пенсионерку.

А в Одесской области 12-летние дети ради забавы проломили бездомному череп.

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