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Соперница Лукашенко на выборах вывезла детей из Беларуси
В понедельник, 20 июля, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что ей угрожают забрать детей. В результате она вывезла своих детей в одну из стран Европейского союза.
Как сообщает издание Tut.by, вывезти детей из страны Светлане Тихановской помогла главный редактор сайта «Хартия´97» Наталья Радина. Этот оппозиционный ресурс заблокирован в Беларуси.
«Я нахожусь сейчас в командировке в одной из стран Евросоюза. Я занималась сейчас переездом сюда детей кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Она обратилась ко мне за помощью, и наша команда решила ей помочь. Детей мы вывезли, поскольку ей действительно угрожали — ей угрожали арестом и тем, что заберут ее детей», — сказала Радина.
Ранее сообщалось, что в Беларуси проходят массовые протесты против президента Лукашенко.
Фото: Tut.by323
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