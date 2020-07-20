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Мир

Соперница Лукашенко на выборах вывезла детей из Беларуси

16:38 20 июля 2020
Светлана Тихановская

В понедельник, 20 июля, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что ей угрожают забрать детей. В результате она вывезла своих детей в одну из стран Европейского союза.

Как сообщает издание Tut.by, вывезти детей из страны Светлане Тихановской помогла главный редактор сайта «Хартия´97» Наталья Радина. Этот оппозиционный ресурс заблокирован в Беларуси.

«Я нахожусь сейчас в командировке в одной из стран Евросоюза. Я занималась сейчас переездом сюда детей кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Она обратилась ко мне за помощью, и наша команда решила ей помочь. Детей мы вывезли, поскольку ей действительно угрожали — ей угрожали арестом и тем, что заберут ее детей», — сказала Радина.

Ранее сообщалось, что в Беларуси проходят массовые протесты против президента Лукашенко.

Фото: Tut.by

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