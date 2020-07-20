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Умер создатель медвежонка Миши – талисмана московских Олимпийских игр 1980 (фото, видео)
В возрасте 84 лет скоропостижно скончался советский и российский художник Виктор Александрович Чижиков — автор образа медвежонка Миши, который стал официальным символом Олимпийских игр 1980-го года в Москве. Об этом сообщила «Комсомольская правда». Его смерть стала неожиданностью для тех, кто его знал. Он сохранял бодрость, до последнего был активен и готовился к 85-летнему юбилею, который собирался праздновать в сентябре.
Чижиков работал в популярном сатирическом журнале «Крокодил», в детских изданиях «Веселые картинки», «Мурзилка», а также в «Юном натуралисте», «Пионерской правде», «Молодой гвардии», «Огоньке». С 1960 года иллюстрировал книги в издательствах «Малыш», «Детская литература», «Художественная литература».
В 2010 году художник судился с российской телекомпанией НТВ по вопросу обладания авторскими правами на олимпийского медвежонка. И проиграл дело.
В советское время Виктор Александрович авторских прав на своего персонажа не получил — несмотря на то, что он был растиражирован миллионами экземпляров на значках, кружках, открытках и прочей сувенирной продукции, не получил. Считалось, что права на него принадлежат народу.
Чижиков также обвинял в плагиате авторов талисмана зимней Олимпиады Сочи-2014.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что умерла актриса из «Загадочной истории Бенджамина Баттона» и «Клана Сопрано».241
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